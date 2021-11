Important contrôle policier sur l’E411: vitesse, drogue, car jacking au menu (Vidéo)

Un important contrôle policier a été déployé dans la nuit de jeudi à vendredi sur un parking de l’autoroute E411 près de Ciney.

Environ 70 policiers, des chiens et même un hélicoptère. Le déploiement de forces de l’ordre sur le parking de Salazine (sur l’E411, un peu avant la sortie Achêne) était pour le moins impressionnant.

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Contrôle de police sur l’E411 à Ciney. © Jacques Duchateau

Drogue, vitesse, car-jacking

La cible de ce contrôle? Les malfrats de toutes sortes, les trafiquants de drogue venant des Pays-Bas et retournant en France, les excès de vitesse, bien entendu, la conduite sous influence d’alcool ou de stupéfiants…

L’E411 est un axe prisé par ces divers contrevenants, un axe rapide qui permet, par exemple, aux auteurs de home ou car jacking de rapidement disparaître ou de passer une frontière.

L’autoroute, dans la direction Bruxelles vers Luxembourg, était complètement fermée, la circulation déviée par le parking. Là, les policiers choisissaient ceux qui allaient être contrôlés en fonction de critères tenus secrets. Les voitures puissantes et rapides étaient d’office inspectées. Comme cette Audi flashée à 200 km/h (ramenés à 188) et donc le conducteur français a dû se délester immédiatement de plus de 400€.

Plus d’informations en cours de journée.

Contrôle de police sur l’E411 à Ciney. © Jacques Duchateau

Le blues des bleus