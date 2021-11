Cullen, l'irremplaçable huit de trèfle

Toute l’Irlande a remarqué la progression de Josh Cullen. "Son transfert à Anderlecht a élevé son jeu", a avoué le sélectionneur.

Quand le rideau tombe sur le mercato hivernal, chaque entraîneur espère disposer d’un effectif où tous les postes sont doublés. Sur papier, au Sporting, Vincent Kompany peut se reposer sur un large noyau capable d’absorber l’une ou l’autre indisponibilité. Bien évidemment, les circonstances font que certaines places enferment des doutes. Le flanc droit de l’arrière-garde prend, pour l’instant, l’apparence d’un casse-tête pour le coach du RSCA. Mais, s’il tient encore en l’absence d’Amir Murillo (qui purgera sa seconde journée de suspension ce dimanche contre Courtrai), les chances de voir le château de cartes de Kompany vaciller augmenteront drastiquement s’il perdait son huit de trèfle irlandais : Josh Cullen.

Le milieu est, sans aucun doute, l’élément "le plus irremplaçable" d’Anderlecht. En théorie, une éventuelle indisponibilité de Cullen pourrait être absorbée par Marco Kana ou encore Majeed Ashimeru. Mais aucun autre Mauve ne dispose d’un profil similaire à celui de l’Irlandais (si ce n’est Adrien Trebel que Cullen a été amené à faire oublier). Le fait que le changement préféré de Kompany soit de faire sortir Kristoffer Olsson pour faire monter le Ghanéen n’est pas dû au hasard. Tout comme le fait que Cullen soit l’un des quatre joueurs de champ à avoir disputé l’entièreté des 14 premiers matchs de la saison en Pro League.

«Bien plus progressif depuis qu’il est au RSCA»

Pour Cullen, il y a un avant et un après sa signature à Anderlecht. Il avait débarqué en provenance de West Ham en octobre 2020, contre 500 000€. Avec une réputation bien britannique : celle d’un médian récupérateur hargneux, rugueux et déterminé. Alors que ces qualités ressortent toujours de son jeu, le réduire à cette définition ne ferait pas honneur à ce qu’il produit aujourd’hui.

Il l’a prouvé à maintes reprises cette saison : sous les ordres de Kompany, Cullen a ajouté une nouvelle corde à son arc. Il est désormais entièrement capable de participer à la construction, à la distribution et aux transitions. Si sa progression est logiquement passée inaperçue aux yeux du public belge (qui ne le connaît que depuis un an), elle saute aux yeux en Irlande. "Certains de nos milieux doivent regarder davantage vers l’avant. Parfois, ils sont trop conservateurs avec leurs passes. J’ai notamment vu Josh Cullen changer à ce niveau. Il a toujours été un joueur tenace, qui donne tout, mais son jeu de passes était limité. J’ai remarqué, maintenant, depuis qu’il est à Anderlecht, qu’il est bien plus progressif dans ce registre", a analysé Stephen Kenny, le sélectionneur irlandais, en juin.

«Il a ouvert une nouvelle voie pour les jeunes»

Il faut dire qu’une (petite) révolution est en marche en Irlande. Kenny a été désigné pour initier un changement de culture au sein de la fédération. Il a pour mission d’instaurer un football plus "moderne", tourné vers la possession et non pas vers le combat physique. Grossièrement, le système mis en place ressemble à celui que Thomas Tuchel a instauré à Chelsea. Aux côtés de Jeff Hendrick (qui poireaute sur le banc à Newcastle), Cullen occupe une des deux positions reculées dans l’axe de l’entrejeu. Et il s’y sent comme un poisson dans l’eau, en témoignent ses récentes prestations. "Au début, il avait du mal à intégrer l’équipe, mais son transfert à Anderlecht a élevé son niveau de jeu", a expliqué Kenny après la prestation cinq étoiles du Mauve contre le Portugal en septembre. Une performance qu’il a réitérée ce mois-ci face à la bande à Cristiano Ronaldo.

Son passage au Sporting a d’ailleurs des conséquences bien plus significatives que son simple développement personnel. Alors que tous les jeunes Irlandais rêvaient d’être recrutés par un club de Premier League, le Brexit les empêche de rejoindre l’Angleterre avant leurs 18 ans (sauf sous des conditions très strictes). "Aujourd’hui, la ligue irlandaise est inondée de jeunes talents de 15-16 ans", nous a détaillé Gavin Cummiskey, journaliste pour le Irish Times. "Avant le Brexit, ils seraient partis se perdre en Premier League. Cullen a montré qu’il existait d’autres options. Maintenant, un espoir irlandais se dit qu’il peut aller dans une équipe du top en Belgique, aux Pays-Bas ou au Portugal par exemple. Et puis, qu’est ce qui est mieux? Jouer à Anderlecht, un club que tout le monde connaît ici et qui ambitionne les compétitions européennes, ou en Championship? Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un pionnier (rires), mais son transfert a été précieux et c’était risqué. Ses standards ont augmenté, il sait de quoi il est capable. Il a un temps d’avance."