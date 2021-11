Yves Bernard, directeur de Vivalia: "L’obligation vaccinale du personnel soignant est stigmatisante"

Si la direction de Vivalia ne possède pas de chiffres précis, "cela relevant des données privées", elle estime qu’au minimum 80% de son personnel soignant est vacciné.

Un personnel soignant qui sera obligé d’être vacciné à partir du 1er avril 2022. "Nous attendons les modalités pratiques, car nous ne savons pas comment cela sera contrôlé", note d’abord le directeur général de Vivalia, Yves Bernard.

Une décision qui ne l’enchante pas vraiment: "À titre personnel, je trouve que c’est stigmatiser une profession qui a adopté des mesures de protection très importantes depuis plusieurs mois. Je ne peux que souligner le professionnalisme poussé de notre personnel dans ce domaine. Objectivement, le virus est rarement venu de l’intérieur, plutôt des visites. D’ailleurs, le nombre de patients contaminés lors du confinement est très réduit."

Vaccination pour tous ou pour tout le personnel

De son côté, Yves Bernard aurait soit envisagé que la vaccination devienne obligatoire pour tout le monde à partir de 18 ans, ce qui serait plus porteur pour la santé publique, soit j’appliquerais cette obligation à tout le personnel. Car il n’y a pas que le personnel soignant dans un hôpital, on retrouve aussi le personnel d’entretien, les laborantins, les administratifs, etc. Et c’est impossible de cloisonner, il y a des échanges entre les différents services tous les jours. Cela aurait été bien plus logique".