Youri Tielemans absent plusieurs semaines: "De retour pour Noël"

Youri Tielemans sera absent pendant encore plusieurs semaines. "Il sera de retour pour Noël", a déclaré jeudi l’entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers en conférence de presse.

Il y a une semaine et demie, Tielemans s’est blessé à la 77e minute lors du match face à Leeds United. Le milieu de terrain est entré en collision avec le gardien de Leeds Illan Meslier et s’est blessé au mollet. Il a dès lors été privé des deux rencontres des Diables Rouges face à l’Estonie et au Pays de Galles.

Samedi, Leicester City accueillera Chelsea, leader de la Premier League. L’équipe de Rodgers pointe à la 12e place après 11 journées de championnat.