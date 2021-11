Farid répond à votre question météo: se méfier du monoxyde de carbone en hiver?

La question du jour à Farid est celle de Nicole de Boisfort (Bruxelles): "Salut Farid, la météo met en garde contre le monoxyde de carbone en hiver. C’est vrai que lorsque le chaud et le froid s’inversent cela peut provoquer des problèmes de santé? Merci d’avance!" Farid lui répond et donne ses tendances pour le reste du pays.

Salut Nicole, j’espère que tu vas bien. En effet, on retrouve souvent ce genre de conditions en hiver lorsqu’un anticyclone se place au-dessus du pays accompagné d’air doux en altitude. Durant la nuit, l’absence de nuage provoque un refroidissement rapide du sol et donc de l’air plus froid sur le plancher des vaches. L’air plus chaud plus haut enferme l’air plus froid en basse altitude comme sous un couvercle. Cela a aussi tendance à piéger les polluants comme l’ozone, le dioxyde d’azote et surtout ce fameux CO, le monoxyde de carbone qui fait des victimes chaque année. Il faut donc veiller à bien vérifier l’état de sa chaudière, de sa cheminée et assurer la bonne évacuation dans la maison par une ventilation fréquente!

Et ailleurs sur le pays?

Rebelote, une grosse zone de hautes pressions va recouvrir notre pays plaquant l’humidité au sol. La prévision est toujours ardue mais au vu des sondages, on devrait se coltiner une couche de nuage de près d’1 km d’épaisseur. Ce qui laissera aucune chance aux éclaircies avec un ciel bien gris et même une goutte de bruine très localisée.

En cours d’après-midi une petite chance sur les crêtes et le long du littoral mais ça va compliqué et la grisaille restera dominante. Par contre et point positif, il fera doux sous ce faible vent d’ouest avec 10 à 12°C en plaine. Un risque d’une goutte de bruine subsistera mais sera plutôt faible et cantonné au relief. En soirée, pas de changements et au moins de la douceur.

Ce type de temps devrait perdurer samedi avant le retour d’une zone de pluie dimanche matin et des éclaircies l’après-midi.