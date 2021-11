Télétravail obligatoire: quels sont vos droits?

Le télétravail devient obligatoire quatre jours par semaine. Qu’est ce que cela change concrètement pour vous, en tant que télétravailleur?

Parmi les nouvelles mesures dictées par le comité de concertation ce mercredi 17 novembre, le gouvernement a décidé d’imposer quatre jours de télétravail obligatoire par semaine jusqu’au 13 décembre.

Cette nouvelle obligation soulève une série de questions pour les télétravailleurs: un employeur peut-il imposer le travail en présentiel? Un jour fixe peut-il être imposé? Que dit la loi en matière d’indemnité de télétravail?

1. Et si les travailleurs ne souhaitent pas revenir au bureau?

Première nuance, le télétravail devient, à nouveau, obligatoire lorsque la fonction du travailleur s’y prête. Dans ce cas où le télétravail est possible, l’employeur ne pourra donc pas obliger un travailleur à revenir au bureau si celui ne le désire pas.

+ LIRE AUSSI | Télétravail: un employeur sur cinq ne veut pas du travail hybride

2. Du présentiel plus qu’un jour par semaine?

L’idée de privilégier le télétravail est décidée pour réduire la propagation du virus, notamment pour éviter les contacts dans les transports. "Le message est clair: le retour au travail est autorisé à raison de 1 jour maximum par semaine jusqu’au 12 décembre. L’idée est que le travailleur télétravaille un maximum et qu’il revienne au bureau seulement s’il le souhaite ou si cela s’avère nécessaire (ndlr: un jour par semaine). On peut en effet tout à fait imaginer que certains travailleurs soient amenés à revenir de manière plus régulière au bureau pour effectuer des tâches bien précises et ainsi assurer la continuité des activités de l’entreprise", explique Catherine Mairy de Partena.

3. Les travailleurs peuvent-ils tous être présents en même temps?

Aucune règle n’impose un nombre maximum ou minimum de travailleurs présents en même temps sur le lieu de travail. Il est important que chacun "fasse preuve de souplesse et de bon sens", rappelle Catherine Mairy. "Il est conseillé de prévoir un "tour de rôle" en accord avec les travailleurs qui souhaitent revenir un jour par semaine. L’objectif est d’éviter un trop grand nombre de personnes présentes en même temps dans les locaux de l’entreprise". Au cas où plusieurs travailleurs seraient présents en même temps, il faudra alors "s’assurer que toutes les mesures sont prises pour limiter la propagation du virus (aération, port du masque, etc.)".

4. Une indemnité de télétravail?

Les employeurs peuvent continuer à appliquer les règles qu’ils ont suivies jusqu’à aujourd’hui en matière de remboursement de frais. "S’ils n’interviennent pas et qu’ils souhaitent dorénavant le faire, c’est bien sûr possible. Dans tous les cas, il est extrêmement important de bien négocier cela dans l’entreprise et d’en informer les travailleurs", explique Catherine Mairy.

5. Forcément à domicile?

"Le télétravail peut très bien être effectué dans un autre lieu que le domicile du travailleur. Si le travailleur décide de faire du télétravail depuis un gîte qu’il louerait à la Côte ou dans les Ardennes, il peut le faire mais il devra se concerter préalablement avec son employeur", afin d’être couvert en cas d’accident de travail. Le télétravailleur pourra donc travailler d’où il veut, à condition de se munir d’un PC portable et de disposer aussi d’une connexion internet.