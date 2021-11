Verstappen vexé par son amende: "J’espère qu’ils vont boire du vin bien cher avec cet argent"

La FIA a infligé une amende de 50.000 euros à Max Verstappen pour avoir touché l’aileron arrière de la Mercredes de Lewis Hamilton, vendredi.

Max Verstappen mène les débats, au classement mondial des pilotes. Mais ses 21 points d’avance sur Lewis Hamilton ne suffisent pas à le rassurer. Le Belgo-néerlandais l’avoue: "Nous avons nos suspicions à propos de quelque chose. On a tous dû changer nos ailerons en début d’année. Je pense qu’il se passe toujours quelque chose avec le volet principal qui s’ouvre et leur donne plus de vitesse", a-t-il confié à Sky Sports en référence à la McLaren de son rival.

Voilà sans doute ce qui avait poussé le prodige à aller inspecter la voiture d’Hamilton, vendredi. Ce qui lui a coûté une amende de 50.000 euros. "J’espère qu’ils vont faire un bon dîner avec ça, avec beaucoup de vin! Un bon vin, bien cher, ce serait sympa. Et s’ils pouvaient m’inviter à ce dîner… je paie aussi pour ça" a lancé Verstappen en référence à la FIA et à la décision des commissaires. Ambiance!