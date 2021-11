Quand Simon Mignolet s’excuse pour son mauvais match face au Standard… sur le compte Twitter d’Arthur Theate: "C’est un mauvais jour"

Le community manager, qui gère vraisemblablement à la fois le compte Twitter d’Arthur Theate et celui de Simon Mignolet, a fait une bourde hier après le match entre le Standard et Bruges.

Alors qu’ils menaient 2-0 face aux Rouches ce dimanche, les Brugeois se sont finalement fait rejoindre au score. Fébrile, Simon Mignolet s’est notamment montré maladroit lors de deux sorties qui ont permis aux hommes de Luka Elsner d’arracher le nul.

A l’issue de la rencontre, le community manager du gardien a ainsi voulu publier un message d’excuse aux fans et au club au nom du Diable Rouge. Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu… En effet, le CM s’est semble-t-il emmêlé les pinceaux entre les différents comptes Twitter qu’il gère.

Le CM de Mignolet (qui doit sûrement aussi gérer le compte de Theate) s’est trompé de compte 😅 pic.twitter.com/jvgGiKRXx2 — Belgian Red Devils - Diables Rouges 🇧🇪 (@BelgianPlayers) November 7, 2021

Ainsi, les plus réactifs ont pu voir, l’espace de quelques instants, une publication d’Arthur Theate exprimé son désarroi pour son mauvais match face au Standard: "C’est un mauvais jour. Je me sens responsable pour avoir laisser tomber les fans et l’équipe aujourd’hui. Nous serons de retour après la trêve internationale." Le tout accompagné d’une photo de Simon Mignolet.

Rapidement effacé, le message a cependant bien fait rire les internautes.