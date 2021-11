La Louvière: nouvelle reconnaissance et augmentation de subsides pour le musée Kéramis

Le centre de la céramique s’apprête à connaitre des jours meilleurs.

C’est une bouffée d’oxygène on ne peut plus appréciable pour le musée Kéramis, situé à La Louvière. Ce dernier vient en effet de passer en catégorie 1 et bénéficiera de ce fait d’une subvention plus importante, d’environ 40%. Ouvert il y a cinq ans, le musée souffrait d’un manque de financement et devait dès lors composer avec des moyens limités et des perspectives incertaines. Ce changement de catégorie arrive finalement à point nommé.

"C’est effectivement un soulagement pour nous, cela nous conforte dans les choix qui ont été posés et dans notre projet culturel", souligne Ludovic Recchia, administrateur-délégué. " Cette reconnaissance reste valable cinq ans, nous allons donc pouvoir développer notre projet culturel plus sereinement. Nous ne sommes pas riches pour autant mais l’on s’inscrit désormais dans une situation de fonctionnement normal. C’est ce qui nous avait manqué ces cinq premières années."

Si elles s’étaient refusé à se réjouir trop vite, les équipes avaient raison de croire en ce changement de catégorie. La ministre de la culture, Bénédicte Linard, avait en effet donné à plusieurs reprises des nouvelles encourageantes, estimant par exemple " qu’un refinancement de l’institution est impératif afin que le personnel du centre Kéramis puisse œuvrer en toute sérénité et avec professionnalisme" et soulignant que " l’activité de création artistique menée au musée apporte une réelle valeur ajoutée au projet scientifique et culturel."

Les feux sont finalement passés au vert et la ministre a suivi l’avis favorable de l’administration et de la commission des patrimoines culturels, tous deux en faveur d’une reconnaissance du musée en catégorie A et d’une augmentation de sa subvention. " On passe de 340 000 euros à 540 000 euros. C’est un effort de la communauté française et c’est une étape positive pour nous. Il n’était pas compréhensible pour nous de ne pas être repris en catégorie A alors que nous étions dans les standards."

Politiquement pourtant, le dossier avait coincé. " Nous ne sommes pas allés en recours contre la décision de la précédente ministre (Alda Greoli, NdlR), nous avons simplement redéposé une demande et cette fois, l’avis positif de l’administration et du conseil des musées a été suivi par la ministre. On a parfois eu l’impression, ces dernières années, que l’on ne voulait pas de notre musée."

Un musée qui, globalement, se porte bien. "Notre dernière exposition a connu un succès inespéré. Après notre période de confinement, le public a répondu positivement. Nous avons perdu notre public scolaire mais avons fidélisé ou attiré une clientèle nouvelle, venue de plus loin. Lorsque les écoles pourront revenir plus aisément au centre, sa fréquentation augmentera significativement." Bref, l’heure est aux réjouissances au sein de Kéramis.