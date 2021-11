La Wallonie adapte sa législation pour protéger du bruit les riverains des aéroports

Le gouvernement wallon a adopté en troisième lecture, ce jeudi, le projet de décret modifiant la loi de 1973 relative à la lutte contre le bruit afin d’optimiser les mécanismes de protection des riverains autour des aéroports.

En Wallonie, le cadre général de lutte contre le bruit autour des aéroports est défini par les Plans de Développement à long Terme (PDLT de 2004) dans lesquels s’inscrivent les plans d’exposition au bruit (PEB), qui doivent être révisés tous les 3 ans et qui ouvrent aux riverains les droits aux mesures d’accompagnement tels que l’octroi de primes ou l’acquisition des biens concernés.

Concrètement, le projet de décret validé ce jeudi vise à optimiser les mécanismes de protection et d’accompagnement des riverains grâce à la prise en compte de l’évolution technologique des outils informatiques. L’utilisation d’un nouveau logiciel plus performant permettra ainsi de modéliser, avec un plus grand affinage, les zones des plans de développement à long terme sans changer les hypothèses de développement retenues par le législateur en 2004.

Dans ce cadre, le gouvernement wallon sera notamment habilité à réaliser une rectification technique de ces plans de développement à long terme et à adapter en conséquence les critères d’éligibilité des mesures d’accompagnement pour les riverains.