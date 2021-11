Circulation à nouveau perturbée dans la capitale par une manifestation de policiers

La circulation a à nouveau été perturbée, jeudi juste avant l’heure de pointe du soir, sur la Petite Ceinture de Bruxelles et aux abords de la rue de la Loi en raison d’une manifestation de policiers BELGA

La circulation a à nouveau été perturbée, jeudi juste avant l’heure de pointe du soir, dans les rues et tunnels de capitale en raison d’une manifestation de policiers. Ces derniers protestent depuis plusieurs jours contre la révision de l’organisation des fins de carrière et contre le blocage des négociations sur une revalorisation salariale.

Plusieurs tunnels de la capitale ont été fermés un temps en raison de la manifestation, qui est depuis terminée, a fait savoir Bruxelles Mobilité sur Twitter. Quelque 800 militants ont pris part à l’action, selon la police bruxelloise.

Les syndicats ont dans un premier temps bloqué les tunnels Arts-Loi et Trône à 15h15, avant d’ensuite aussi obstruer les tunnels Loi et Tervuren, selon Inge Paemen, la porte-parole de Bruxelles Mobilité. Bruxelles Mobilité a par ailleurs décidé de fermer de sa propre initiative le tunnel de la Porte de Hal, afin de "filtrer" le trafic.

Les syndicats de la police sont furieux après l’issue de la concertation sociale de ce jeudi. Des centaines de protestataires qui se trouvaient devant les bâtiments de la police fédérale à Bruxelles ont rejoint spontanément la rue de la Loi. Un petit groupe de militants se dirige actuellement toujours vers les casernes d’Etterbeek, provoquant des perturbations dans le quartier de la Chasse.

Mahdi: «Provoquer des embouteillages n’aide personne»

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD & V), reste disposée à rechercher de manière constructive des solutions au mécontentement des policiers, a déclaré en son nom le secrétaire d’État CD & V Sammy Mahdi, jeudi à la Chambre. Mais "tirer des fumigènes et provoquer des embouteillages n’aide personne", a-t-il ajouté.

Les syndicats ont manifesté toute cette semaine — et encore ce jeudi après-midi — pour réclamer une augmentation salariale substantielle. Des négociations à ce sujet durent depuis des mois avec Mme Verlinden, mais les pourparlers sont complètement rompus, selon les syndicats.

Retenue aux États-Unis pour une visite de travail, la ministre n’a pas elle-même répondu aux questions des députés Sigrid Goethals (N-VA), Tim Vandenput (Open Vld) et Nabil Boukili (PTB). Sammy Mahdi l’a représentée.

"La ministre Verlinden opte pour une approche constructive par le dialogue, et je la soutiens", a-t-il déclaré. "Elle reste disposée à rechercher des solutions et à poursuivre les négociations de manière constructive." Le secrétaire d’État a appelé les policiers à trouver une solution autour de la table des négociations. Selon M. Mahdi, la ministre a eu mercredi une vaste concertation avec le front commun syndical et des concertations avec les représentants des autorités locales suivront la semaine prochaine. Celles-ci assurent en effet trois quarts des coûts salariaux de la police intégrée.

La réponse n’a pas convaincu l’opposition, Sigrid Goethals la qualifiant de "boîte vide, avec un beau nœud autour."

"Votre réponse ne correspond pas à la situation. Ce n’est pas une base pour aller à la table des négociations", a renchéri le député Nabil Boukili (PTB).