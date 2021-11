La Chambre a approuvé jeudi une proposition de loi du MR visant à permettre aux personnes âgées en maison de repos qui bénéficient de l’aide sociale de recevoir leur argent de poche de façon hebdomadaire et non plus mensuelle voire annuelle.

Ce texte a été déposé à la suite de différents vols et braquages constatés dans ces institutions, le montant étant souvent versés en liquide au résident.

Cet argent de poche se monte actuellement à 1.211,31 euros par an.