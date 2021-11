Viva for life : « walk & run » solidaire à Huissignies, ce samedi

En soirée, du Rock et les grands classiques avec le groupe cover "Route 66". Com.

Ce samedi 20 novembre, l’Endurance Team Chièvres organise au centre sportif La Marcotte le " ETC Walk & Run for life", un rassemblement à la fois sportif et solidaire dont les bénéfices seront intégralement reversés à Viva for Life. L’événement, accessible à tous, propose des circuits de marche de 5 et 10 km que les marcheurs sont invités à découvrir et parcourir dès 14h. A 15h, les deux mêmes parcours s’adressent cette fois aux coureurs. Aucun classement n’est prévu. Au terme des épreuves sportives, un repas et un concert du groupe cover " Route 66" clôtureront l’événement.

S’il n’est plus possible de réserver de repas, l’entrée pour le concert (19h) est libre, mais soumise à réservation, une jauge de 200 personnes étant prévue. Quant à l’inscription à la marche ou à la course à pied, celle-ci peut se prendre sur place, au secrétariat de l’organisation, pour une participation modeste de 5€.