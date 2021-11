Downton Abbey 2 au cinéma: les Anglais débarquent en France (vidéo)

Annoncé pour fin 2021, le deuxième film de Downton Abbey devrait finalement être projeté en salle en mars 2022. Avec un déménagement au programme et la venue de Nathalie Baye.

Alors que Netflix vient de reproposer Downton Abbey, la série créée par Julian Fellowes, dans son catalogue, on commence à en savoir plus sur le deuxième film.

"Downton Abbey 2, une nouvelle ère" débarque au cinéma le 18 mars 2022. On embarque à nouveau avec la famille aristocrate Crawley et leurs domestiques. Tous les visages connus qui font la force et l’attachement à la série seront sur grand écran ; Robert Crawley (Hugh Bonneville), Violet (Maggie Smith), Lady Mary (Michelle Dockery), Cora (Elizabeth McGovern), John Bates (Brendan Coyle), Jim Carter (Charles), Thomas (Rob James-Colier)… Avec aussi Nathalie Baye comme invitée. L’actrice française tiendra le rôle d’une amie Violet Crawley.

Après avoir récolté 194 millions de $ de recettes au cinéma pour le premier film, Downton Abbey embarque cette fois pour la France, comme le montre la première bande-annonce mise en ligne.