Covid: les églises doivent-elles imposer le Covid Safe Ticket ?

Suite aux nouvelles mesures décidées par le Codeco du 17 novembre, l’accès aux églises et lieux de cultes va-t-il être revu pour faire face à la 4e vague du coronavirus? Explications.

Mercredi, le Codeco a revu l’approche du Covid Safe Ticket. Pour les événements publics et réunions privées de plus de 50 personnes à l’intérieur, il faut désormais un Covid Safe Ticket ainsi que le port du masque.

Cette mesure ne concerne toutefois pas les églises et les lieux de culte. Seul impact suite au Codeco: le port du masque obligatoire dès 10 ans et non plus 12, comme c’est le cas depuis le 1er octobre.

57% de visiteurs en moins sur les lieux de pèlerinage

Par ailleurs, dans son quatrième rapport annuel publié ce mercredi 17 novembre, l’Église catholique revient sur quelques chiffres de 2020:

Les restrictions et confinements instaurés en 2020 ont affecté l’Église comme les autres secteurs de la société. Les lieux de pèlerinages les plus importants (Banneux, Beauraing,... ) ont accueilli 57% de visiteurs en moins qu’en 2019.

Les centres de retraite et les hôtelleries des abbayes et des cloîtres fermèrent leurs portes, à l’instar des autres pans du secteur horeca, avec pour conséquence une baisse de 62% des nuitées.

Difficile de chiffrer l’impact de la crise

Autant pendant le premier (de la mi-mars à la mi-juin) que le second confinement (à partir du 2 novembre), aucune célébration liturgique n’a pu avoir lieu en public. Lors des assouplissements des mesures sanitaires, le nombre de participants aux célébrations fut très variable. Un nombre important de premières communions, confirmations et mariages ont été repoussés à une date ultérieure.

Audiences en hausse sur le web

En 2020, bon nombre de diocèses et de paroisses se sont, par nécessité, tournés vers les médias digitaux afin de proposer des célébrations. Ces initiatives ont rencontré un franc succès en termes d’auditeurs et de téléspectateurs. Ainsi, Cathobel, le site web de l’Église catholique en Belgique francophone, a connu une fréquentation de 51 000 visiteurs mensuels avec un pic de 81 000 visiteurs en avril 2020.