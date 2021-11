PS5, Xbox, Switch: sera-t-il possible de les trouver pour les fêtes?

En pénurie chronique, les dernières consoles de salon arriveront en quantités très limitées en Belgique pour la Saint-Nicolas et Noël.

C’est une crise unique dans l’histoire du jeu vidéo. Les nouvelles mais aussi les anciennes consoles de salon seront des denrées rares en Belgique pour les fêtes 2021. En cause, la pénurie mondiale de semi-conducteurs et la crise du transport maritime et des containers. Les stocks belges seront-ils malgré tout alimentés au compte-gouttes d’ici Noël? On fait le point, machine par machine.

La PlayStation 5, objet de toutes les convoitises

C’est certainement la console la plus convoitée de Belgique. Mais depuis son lancement en novembre 2020, la PS5 de Sony est quasiment introuvable. Au MediaMarkt du centre de Liège par exemple, la résignation est clairement affichée. "Nous n’avons pas de PS5 en stock", insiste une note placardée dans le rayon jeux vidéo. "Nous ne savons pas quand nous en recevrons et nous ne prenons pas de réservations." La FNAC voisine refuse tout aussi catégoriquement d’enregistrer des réservations.

Vu dans le MediaMarkt du centre de Liège: une affiche qui explique clairement la situation du stock de la PS5. G.L.

Difficile de les blâmer si les perspectives de livraison sont floues, voire inexistantes. La situation va-t-elle perdurer?

Sony et MediaMarkt silencieux

Le service de presse de MediaMarkt n’a pas souhaité répondre à nos questions. C’est également le silence radio dans le camp de Sony Interactive Entertainment Benelux. Nos demandes d’interview sont restées lettre morte. Les responsables sollicités "ne sont pas autorisés à donner des interviews ou à faire d’autres commentaires et déclarations sur ce sujet", dixit le service de presse. "Pour l’instant, cette communication est menée au niveau international et nous devons nous en tenir au communiqué de presse."

Le plus récent communiqué de presse fait ainsi état du lancement en Belgique dela boutique en ligne officielle PlayStation. Si les deux modèles de PS5 sont aussi épuisés sur cette plate-forme, ce site marchand est appelé à terme à concurrencer les boutiques classiques.

Sony en personne commence à concurrencer les boutiques classiques avec l’arrivée de son propre magasin en ligne dédié à l’univers PlayStation. Capture d’écran

La promesse dans un pack très coûteux

Dans ce désert à l’horizon incertain, Carrefour fait partie des rares enseignes à faire preuve d’optimisme. Dans son dernier "folder", valable du 17 novembre au 24 décembre 2021, la chaîne de grandes surfaces promet la PlayStation 5 en "stocks limités" avec trois jeux et une manette contre 699€. Soit 200€ de plus que si la console vous était proposée nue.

Même si la pilule est plutôt amère à avaler, et plutôt pénalisante pour le client, Carrefour n’est pas le premier à imposer la PS5 dans un pack (très) coûteux. Quid des stocks? "Il y a un gros volume prévu pour ce folder, livré en trois vagues", indique Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour. "Les magasins travaillent avec des listes de réservations – c’est ce qui permet aux clients de se procurer cet article – car la marchandise qui nous est livrée est automatiquement vendue."

Dans la catégorie de ceux qui semblent s’être assurés l’arrivée de petites quantités de PS5, Proximus essaie aussi de tirer son épingle du jeu. L’opérateur propose aux nouveaux clients d’un pack Flex d’acquérir une PS5 Edition Digitale contre 99€. Pour rappel, l’Edition Digitale est privée de lecteur de disque et repose donc exclusivement sur l’achat de jeux en ligne.

Nintendo en embuscade, Microsoft dans l’anonymat

Le père de Mario a sorti en octobre une édition revue, corrigée et améliorée de la Switch. Dotée d’un écran plus grand et d’une capacité de stockage revue à la hausse, la Switch modèle OLED est d’ores et déjà aux abonnés absents. "Les approvisionnements sont très compliqués mais le produit est disponible de temps en temps", indique la porte-parole de Carrefour, Siryn Stambouli.

Dans les faits, les rayons des détaillants semblent surtout peuplés par l’édition précédente de la Switch et par la Switch Lite, la déclinaison exclusivement portable.

Sur son site, Nintendo explique les différentes entre les trois modèles de Switch. Mais le tout dernier, la Switch OLED, devrait être compliqué à trouver d’ici la fin de l’année. Capture d’écran

Malgré ses indéniables qualités, la Xbox Series X, la console haut de gamme de Microsoft, semble aussi absente des rayons que des préoccupations des magasins. Il est par contre moins compliqué de dénicher sa petite sœur, la Xbox Series S à la puissance bridée.

PS4 et Xbox One aux oubliettes

Habituellement, deux générations de consoles cohabitent dans les étalages. 2021 fait exception à la règle. Les bonnes vieilles PlayStation 4 et Xbox One sont devenues ces derniers mois aussi absentes que la PS5 et la Xbox Series X. Sony et Microsoft se concentrent en priorité sur la production déjà sérieusement ralentie des nouvelles machines.