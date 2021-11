Brussels Airlines s’offre un nouveau logo, le personnel dénonce une opération marketing "au goût amer"

Brussels Airlines a présenté jeudi le premier avion arborant le nouveau logo de la compagnie aérienne.

Une étape importante car l’entreprise ouvre un "nouveau chapitre" de son histoire et se tourne résolument vers l’avenir, qu’elle souhaite profitable et durable, a commenté son CEO Peter Gerber lors de son discours d’introduction.

Là où les syndicats et une partie du personnel, rassemblés devant le hangar où a eu lieu la présentation, critiquent le "mauvais timing" de cette opération, Brussels Airlines répond que c’est au contraire le "parfait moment pour montrer au monde que le pire est passé".

"Il y aura toujours des questions sur le timing. Mais c’est là un signal visible que la reconstruction de la compagnie est en cours, que nous regardons vers l’avenir et que Brussels Airlines a sa place au sein du groupe Lufthansa", a ainsi souligné le patron allemand.

«Brussels» en grand

Le logo avec le fameux "b" formé de quatorze sphères rouges, vieux de 15 ans, va donc disparaître, de manière phasée, d’ici à 2024. Cela pour faire place à un desgin plus moderne constitué de neuf boules, de la même couleur rouge, mais de tailles différentes placées en forme de carré. "Il n’y a pas deux points identiques", explique la compagnie, "afin de refléter la diversité des clients, des destinations et des employés". En outre, le mot "Brussels" occupe désormais une place plus proéminente, tandis que "Airlines" devient plus petit.

L’entreprise a pourtant dû traverser de nombreuses turbulences ces dernières années. Dans un premier temps, elle devait être intégrée à Eurowings, filiale de Lufthansa, avant de se voir attribuer une position propre au sein du groupe aéronautique allemand. Puis ont suivi les plans de restructuration (Reboot et Reboot +, qui est presque arrivé à son terme) et la crise du coronavirus, qui a frappé l’ensemble du secteur aérien. Brussels Airlines a d’ailleurs dû recourir au soutien du gouvernement (290 millions d’euros) pour survivre à la crise.

Fin des turbulences?

La période de fortes turbulences semble toutefois se terminer doucement. Après des périodes où la rentabilité était loin d’être au rendez-vous, la compagnie a en effet enfin enregistré un bénéfice opérationnel au 3e trimestre 2021. Si l’hiver devrait être froid, que ce soit au niveau des températures ou des réservations, le CEO espère un printemps et un été 2022 dans la foulée des derniers mois. "Nous enregistrons déjà des réservations pour ce printemps et pour cet été, ce que l’on n’observait pas cette dernière année et demie", relève ainsi Peter Gerber.

"Avec cette nouvelle identité de marque, nous sommes prêts à montrer à nos clients, nos employés et nos partenaires que nous tournons une page. En tant que l’une des quatre compagnies aériennes de réseau du groupe Lufthansa, nous ouvrons la voie à un avenir prometteur. Nous considérons cette nouvelle identité de marque comme un symbole de confiance dans notre entreprise", a encore dit le CEO.

"Cette nouvelle identité de marque est le signe que nous investissons. Nous le faisons aussi dans le personnel", répond le patron allemand aux critiques des travailleurs mécontents de cette opération de "rebranding". Du recrutement de nouveaux collaborateurs est en cours, assure-t-il, reconnaissant que la période à venir s’annonce pleine de défis, notamment en matière de présence suffisante de personnel. En particulier en cette période de pandémie donnant lieu à de plus nombreuses absences pour cause de maladie.

Mais "le personnel a des perspectives et nous allons croître", soutient fermement Peter Gerber. "Brussels Airlines est là pour durer et nous sommes prêts pour le futur."