Les Yéménites basculent dans le chaos mental

Piégée par l’un des pires drames humanitaires, la population yéménite souffre d’un cruel besoin de services en termes de santé mentale.

Présente sur le terrain depuis le début du conflit, l’organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontières (MSF) tire la sonnette d’alarme et pointe "les immenses besoins de soins psychosociaux, le manque de services existants et un manque de connaissance de la santé mentale au sein de la population."

Citant des chiffres émanant des autorités locales, "plus de 9 000 patients dans la zone de Hajjah ont besoin de soutien" en la matière, précise MSF.

Une menace pour leur entourage

Depuis cette cité du nord-ouest du pays, située à moins de 200 km de la capitale Sanaa, Antonella Pozzi, responsable des activités de santé mentale au Yémen pour le compte de l’ONG, évoque une population "habituée à être confrontée à un niveau de violence extrême. Ici, les personnes sont très résilientes et habituées à vivre dans des circonstances très dures. Elles vont chercher de l’aide au niveau psychologique ou psychosocial uniquement quand elles sont très déprimées, que leur santé mentale se détériore considérablement ou qu’elles risquent de devenir une menace pour leur entourage."

Un des pires drames humanitaires au monde

Depuis le déclenchement du conflit en 2014, les rebelles houthis ont progressivement pris le contrôle d’une vaste partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa, plongeant la zone dans le chaos.

Selon l’Organisation des Nations unies, ce conflit, qui dure donc depuis sept ans, est le théâtre de l’un des pires drames humanitaires au monde.

Deux tiers de la population locale dépendent désormais des aides internationales, tandis que les estimations émanant d’organisations présentes sur place font état de dizaines de milliers de personnes, civiles pour la plupart, tuées et de millions d’autres déplacées.

Plus de 100 km parcourus

Les besoins en termes de santé mentale sont aujourd’hui tels que "les patients parcourent parfois plus de 100 kilomètres pour se rendre dans notre hôpital et accéder aux services", observe Antonella Pozzi, depuis l’hôpital Al-Gamhouri à Hajjah. "Parmi les patients que nous rencontrons, 45% d’entre eux sont très profondément impactés. Le nombre de cas sévères est très élevé. Pourtant, dans le monde, le nombre de cas de santé mentale sévères ne devrait pas excéder 5.1% des cas totaux, comme défini par l’OMS en 2019."