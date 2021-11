Et le Brusseleir van’t joêr 2021 est… Ibrahim Ouassari, fondateur de MolenGeek

Le Brusseleir van’t joêr 2021 est Ibrahim Ouassari, fondateur et CEO de MolenGeek.

Le Bruxellois de l’année (Brusseleir van’t joêr) 2021 est Ibrahim Ouassari, fondateur et CEO de MolenGeek. Hugo Weckx a lui été élu Bruxellois pour la vie (Brusseleir vè et leive!) en raison de son engagement envers la culture bruxelloise et la vie communautaire, a annoncé jeudi en début d’après-midi au café La Fleur en Papier Doré l’ASBL Brusseleir!.

C’est l’initiative d’Ibrahim Ouassari de réunir des talents provenant des quartiers défavorisés et du monde de la technologie via le projet MolenGeek qui a séduit. Après une carrière atypique et autodidacte dans le domaine de la technologie, il s’est lancé dans la consultance puis en tant qu’entrepreneur.

Il a créé en 2005 la société de consultance UrbanTech, puis en 2008 la société de développement IT et en 2011 la société de financement Applefield. Il a enfin créé MolenGeek pour développer des environnements appropriés à la découverte de talents. Cette entité dispose aujourd’hui de plusieurs succursales en Belgique (Molenbeek, Laeken, Anvers et Charleroi), aux Pays-Bas (Amsterdam et Rotterdam) ainsi qu’en Italie (Padoue).

Hugo Weckx est, lui, un enfant de Koekelberg. Il a notamment été ministre CD&V de la communauté flamande dans le gouvernement Geens III en 1988. Outre sa carrière politique, il a été président de la Commission néerlandophone de la culture bruxelloise, a fondé le théâtre de Chambre de Bruxelles, et a encore entre autres présidé le théâtre du "Brussels Operettetheater".