Liège: Elle tente de raisonner son voleur, il lui arrache sa chaîne!

Le tribunal correctionnel de Liège vient de condamner le soi-disant Aymin à une peine d’un total de seize mois de prison avec un sursis partiel pour avoir commis plusieurs vols à l’arraché et se trouver en séjour illégal sur le territoire belge. L’homme a présenté plusieurs identités aux autorités. Il a également tenté de se faire passer pour un mineur d’âge, mais un test osseux a permis de démontrer qu’il était en réalité majeur. Il a commis plusieurs vols. Le 24 juillet dernier, deux jeunes ont été accostés par deux individus de type méditerranéen alors qu’ils circulaient dans le centre de Liège vers 1 h 30 du matin.

Un des suspects a effectué la “technique du footballeur”, a porté la main à son cou et lui a arraché sa chaîne. Le second individu a, quant à lui, tenté d’enlacer à plusieurs reprises l’accompagnant. La chaîne dérobée est tombée au sol et la victime a posé le pied dessus avant d’être aidé par des passants. Aymin et son complice, un mineur d’âge ont été identifiés. Le 16 août dernier, l’intéressé s’en est pris à une jeune femme qui circulait peu avant une heure du matin dans le centre de Liège. Il a dérobé le GSM de la jeune femme. Cette dernière a réussi à le rattraper. Elle a récupéré son GSM et a discuté avec le voleur en lui disant que s’il ne recommençait pas, elle ne déposerait pas plainte contre lui… C’est alors que le suspect a fait mine de la prendre dans ses bras.

En réalité, il s’agissait d’une nouvelle technique pour voler la malheureuse victime! En effet, le voleur a tenté de faire tomber la jeune femme et alors qu’elle se débattait, il lui a arraché sa chaîne de cou. La victime a réussi à prévenir une patrouille de police et à donner une description précise des habits portés par son agresseur. Elle a également donné une direction de fuite. Elle portait des traces rouges au cou à la suite de l’agression dont elle venait d’être victime. Le suspect sera rapidement intercepté par la police et une chaîne de cou sera justement retrouvée à moins d’un mètre du fuyard. Le bijou retrouvé au sol a formellement été reconnu par la victime comme étant le sien. Le suspect a été confondu grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville de Liège.

Entendu, Aymin a prétendu qu’il ne se souvenait de rien parce qu’il avait beaucoup bu le jour des faits. Mais lors de son passage devant la chambre du conseil, il a fini par reconnaître avoir commis ces faits. Des aveux qu’il a réitérés devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a tenu compte du trouble causé à l’ordre social et public, la gravité et la multiplicité des faits, mais aussi l’atteinte manifeste à l’intégrité physique et à la propriété d’autrui.