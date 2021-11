Plus de 40 enseignes britanniques distribueront des bitcoins dès l’an prochain

Plus de 40 enseignes britanniques proposeront des bitcoins à leurs clients à partir de 2022 à travers leurs programmes de fidélité, a annoncé jeudi la fintech britannique Mode, spécialisée dans les paiements avec la cryptomonnaie.

Le distributeur alimentaire en ligne Ocado, les magasins de bricolage Homebase ou les pharmacies britanniques Boots font partie des enseignes qui se lanceront dans le bitcoin à partir du deuxième trimestre l’an prochain, précise Mode dans un communiqué.

L’entreprise de paiements explique vouloir, via son application mobile, "bousculer les programmes de fidélité traditionnels en offrant aux clients du Royaume-Uni la possibilité d’acquérir des bitcoins, sans prendre le risque d’investir".

Le bitcoin sera crédité sur le compte Mode des clients qui auront téléchargé l’application de l’entreprise et qui permet de dépenser ou d’échanger la cryptomonnaie, selon le site internet de l’entreprise.

La fintech avait déjà annoncé en octobre un accord avec THG, le groupe de cosmétiques et compléments alimentaires, pour proposer des paiements et programmes de fidélité en bitcoins pour ses "plus de 30 marques".

Le marché des cryptomonnaies a dépassé début novembre 3.000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire, traduisant à la fois un appétit accru de la finance traditionnelle et un emballement d’investisseurs attirés par les hausses étourdissantes.

Le bitcoin, première cryptomonnaie décentralisée, a récemment atteint un nouveau plus haut historique à 68.992 dollars, profitant du lancement fin octobre d’un produit financier à Wall Street lié à la cryptomonnaie, étape historique pour sa démocratisation.

Mais le marché reste très volatil: depuis ce sommet, le bitcoin a vu sa valeur fondre de près de 15%, à un peu moins de 60.000 dollars mi-novembre, et les régulateurs des marchés conseillent aux investisseurs de ne mettre en jeu que des sommes qu’ils sont prêts à perdre.