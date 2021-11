Bertrand Caroy au tribunal contre la Brasserie du Borinage: 12.500 euros réclamés, l’euro symbolique refusé

Le tribunal civil du Hainaut, division de Mons, a analysé jeudi matin le dossier opposant l’inspecteur de police de la zone de police du Borinage Bertrand Caroy à la Brasserie du Borinage.

Le responsable du service circulation, qui est aussi formateur à l’académie de police de Jurbise, a intenté une action judiciaire contre la brasserie, à qui il reproche d’avoir utilisé son image, à son insu, sur l’étiquette d’une bière produite par l’entreprise brassicole de Boussu. Conseillé par Me De Springer, le policier borain était présent à l’audience.

La société brassicole avait sorti une nouvelle bière, l’Eté borain, avec sur l’étiquette une caricature du policier dans une ambiance western, sans lui demander son autorisation. Pour son avocate, ce n’est pas une erreur de jeunesse, l’image de celui qui mène la campagne BOB dans la zone a été clairement bafouée, ainsi que sa crédibilité de policier.

À aucun moment, il n’a autorisé l’utilisation de son image afin de promouvoir la publicité d’une bière, ce qui est totalement contraire à ses valeurs.

Elle a rappelé que son client, policier depuis plus de trente ans, était aussi le parrain des états généraux de la sécurité routière, désigné par le gouvernement. Coller l’image de l’icône de la sécurité routière sur une bouteille de bière avec un volume d’alcool de six degrés, était, dès lors, contre nature. "À aucun moment, il n’a autorisé l’utilisation de son image afin de promouvoir la publicité d’une bière, ce qui est totalement contraire à ses valeurs et à ce qu’il défend depuis trente ans", a déclaré l’avocate.

En outre, l’avocate reproche à la brasserie d’avoir publié sur les réseaux sociaux une parodie de Joe Dassin, "l’été indien", avec l’image du policier qui chante "l’été borain", incitant notamment à la consommation d’alcool, alors qu’il mène la campagne BOB dans la zone de police et dans le pays, au travers des émissions télévisées dans lesquelles il apparaît. Le policier a montré cette vidéo au juge civil lors de l’audience. Cette vidéo est rapidement devenue virale et a suscité toutes sortes de commentaires, parfois d’une bêtise sidérale.

Le 30 septembre dernier, le conseil de police a permis à la zone de police, qui estime que son image a été salie, de se joindre à la plainte lancée par son inspecteur de police. Une mise en demeure a été lancée contre la brasserie, interdite de vendre des produits avec l’image du policier, de retirer les bières des supermarchés qui vendaient cette bière, de détruire les étiquettes, de bafouer l’image du policier et de la zone pour vendre des boissons alcoolisées, supprimer toute référence au policier sur le net, etc.

Des gens envoient des photos à mon client, sur lesquelles ils écrivent: à ta santé Bertrand, on boit ta bière!

Un coffret de bières, qui sortira pour les fêtes de fin d’années, est aussi dénoncé par le conseil du policier, car les brasseurs ont collé une autre image sur la tête de l’inspecteur qui, pour son conseil, reste parfaitement identifiable. "Des gens envoient des photos à mon client, sur lesquelles ils écrivent: à ta santé Bertrand, on boit ta bière!", relate l’avocate dans sa plaidoirie.

Enfin, l’avocate du policier regrette la campagne médiatique menée par la brasserie dans le cadre de cette affaire. "Un don à l’Agence Wallonne de la Sécurité Routière n’a jamais été proposé. Résultat des courses, Monsieur Caroy s’est fait incendier sur les réseaux sociaux".

Un dommage moral de 10.000 euros est réclamé par le policier, et de 2.500 euros par la zone de police boraine. L’euro symbolique proposé par la brasserie est refusé par le conseil du policier.

Le dossier a été mis en continuation au mardi 23 novembre à 14 heures.