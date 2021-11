Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 18 novembre.

1. Belgique

Les moins de 12 ans échappent au masque à l’école: «Ne pas stigmatiser les jeunes»

Covid-19: suite aux nouvelles mesures annoncées ce mercredi soir par le Codeco, l’extension de l’obligation du port du masque ne concerne finalement pas les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, où les centres PMS tirent la sonnette d’alarme.

Près de 10.500 contaminations et 28 décès en moyenne chaque jour

Entre le 8 et le 14 novembre, 10.494 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour.

La moitié des vaccinés favorables au renforcement des mesures Covid

Le renforcement des mesures par le Comité de concertation (Codeco) mercredi était attendu par la population qui globalement n’était pas contre ce tour de vis.

Plusieurs discothèques envisagent contester les nouvelles restrictions au Conseil d’État

Plusieurs discothèques du pays n’excluent pas de s’opposer aux nouvelles mesures annoncées à la suite du Comité de concertation (Codeco) mercredi soir, voir de ne pas les observer.

«Le Covid, on en a encore pour 10 ans»

Le Professeur Misset, chef du service des soins intensifs du CHU Sart-Tilman, à Liège, fait le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19.

2. Régions

Nassognard relaxé pour non-respect des mesures anti-Covid: le procès est à refaire

Le tribunal correctionnel de Marche avait relaxé un Nassognard qui avait bravé les interdictions. Le procès est à refaire.

Luc Schoukens quitte Écolo pour protester contre le Covid Safe Ticket

Luc Schoukens, conseiller communal Écolo à Ittre, a décidé de quitter les Verts car ceux-ci ne se sont pas exprimés contre le pass sanitaire.

David Leisterh, président du MR bruxellois: «Bruvax doit fermer immédiatement»

Ce jeudi matin, Maxime Binet recevait le président du MR de Bruxelles et de la périphérie, David Leisterh dans "Il faut qu’on parle" sur DH Radio. Pour lui, la région bruxelloise n’est pas suffisamment outillée pour mener une bonne politique de prévention. Le président du MR bruxellois s’est aussi positionné pour la fermeture de la plateforme Bruvax.

Une antenne de vaccination mobile en région liégeoise

Afin d’augmenter le taux de couverture vaccinale de la population face au Covid-19, de garantir une capacite´ suffisante des structures pour administrer la 3e dose "booster" aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu’à la santé fragile et d’offrir une vaccination de proximité au plus grand nombre, la Wallonie déploie plusieurs antennes mobiles de vaccination sur son territoire.

Huy: La Saint-Nicolas des étudiants de lundi est annulée

La Ville de Huy vient de l’annoncer: elle renonce à la Saint-Nicolas des étudiants, trop difficile avec la situation Covid actuelle.

3. Monde

L’Allemagne dépasse le cap des 60.000 infections par jour

Les autorités sanitaires allemandes ont enregistré de nouvelles statistiques "Covid" inquiétantes avec 65.371 nouvelles infections dépistées en un jour, selon l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI) jeudi.

