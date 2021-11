Le Français Tom Pages saute d’une falaise de 170 mètres et combine un double frontflip avec un saut en parachute

Champion de motocross freestyle, Tom Pages vient de réaliser une incroyable figure dans le ciel d’Avoriaz.

Après une grosse blessure, lors de la rééducation, les idées surgissent pour mettre en place des projets complètement fous. C’est ce qui est arrivé à Tom Pages en 2019. Comme une envie de concilier motocross freestyle et base jump. Tom n’a plus rien à prouver en motocross freestyle, il est cinq fois médaillé aux X-Games, en parachute par contre il devait apprendre. En passant par Dubaï ou la Réunion, il a testé son projet. Pour l’apprentissage et le perfectionnement en parachute, il a fait ses gammes avec Vincent Reffet, Soul-flyer décédé à l’entraînement en novembre 2020. Tom a continué a s’entraîner avec Fred Fugen l’autre Soul-flyer du duo. Après plusieurs centaines de sauts, son projet arrivait en mode "on peut". Arrive le temps de la construction de la rampe de lancement, une structure de sept mètres de haut pour donner un maximum d’amplitude à ce délire de motocros/freeride.

Il ne restait plus qu’a faire le grand saut pour ce pilote parachutiste à moto.

Un résultat qui lorsqu’on le regarde donne des frissons au spectateur. C’est phénoménal de voir l’homme et la machine voler dans le ciel d’Avoriaz et quand le moment est propice voir les deux parachutes, celui du sportif et celui de la moto s’ouvrir quasi en même temps.

"Le plus difficile a été quelque chose que l’on ne voit pas dans la vidéo: la direction du vent. Je ne pouvais rien laisser au hasard, donc les cinq derniers jours avant le saut étaient consacrés à la sécurité et à la préparation mentale. Un contrôle total était indispensable. Chaque détail avait été soigneusement étudié. Je travaillais sur ce concept depuis des années et j’étais assisté par de vrais pros comme les parachutistes Fred Fugen et Stéphane Zunino. Et tout s’est vraiment bien passé!" explique Tom. Le résultat est bluffant, les angles des caméras apportent une dynamique incroyable et le sportif de haut niveau réalise une prouesse surréaliste. Du jamais vu, la rencontre inimaginable de deux sports extrêmes dans le cadre idéal.