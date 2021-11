"Je ne vis pas avec une appréhension"

Joachim Gérard va poursuivre sa carrière avec un défibrillateur interne suite à son malaise cardiaque.

Un peu plus de deux mois après son malaise cardiaque à Tokyo lors des Jeux paralympiques, Joachim Gérard (33 ans) ne mettra pas un terme à sa carrière. Le joueur en chaise, vainqueur de l’Australian Open et de Wimbledon cette saison, est même toujours très ambitieux.

Joachim, son agent Vincent Stavaux, son entraîneur Damien Martinquet, et son préparateur physique Quentin Verriest, sont revenus sur les événements qui ont conduit notre compatriote à se retrouver avec un défibrillateur interne.

La journée du 1er septembre

Éliminé aux Jeux, Joachim Gérard était encore à Tokyo le premier septembre en attendant de partir pour l’US Open. Lors d’une cérémonie d’au revoir à d’autres athlètes, le tennisman s’effondre.

"Jo a été victime d’un malaise cardiaque qui a nécessité une réanimation cardio-pulmonaire, explique son agent. Celle-ci a été effectuée avec un défibrillateur automatique externe. Ensuite Jo a été transporté conscient à l’hôpital où les premiers soins ont été menés. Après la stabilisation de son état et les premiers examens, il a été décidé de procéder à l’implantation d’un défibrillateur automatique interne. Dès son retour en Belgique, il a effectué différents examens et les nouvelles sont bonnes. Jo a repris progressivement l’entraînement suivi par un système de home monitoring."

En pensant à cet incident, Joachim Gérard veut surtout remercier ceux qui lui ont sauvé la vie. "Si je suis là aujourd’hui pour en parler c’est grâce à certaines personnes. Je dois les remercier. Je pense à mon coach, Damien Martinquet, à Fabian Gabellini, le kiné en chef de la délégation belge, et à Vincent Vandervelden, le coach de l’archer Piotr Van Montagu. Ils ont pratiqué les premières démarches médicales. Par la suite trois médecins étrangers (NDLR: une Allemande suivie de deux Brésiliens) ont pris le relais. C’est grâce à eux que je suis là aujourd’hui. Je dois aussi remercier Sophie Lambrecht, la médecin du comité paralympique qui est restée plus longtemps à Tokyo avec moi comme Damien. Je pense aussi aux cardiologues, le Japonais et le Belge, qui m’ont suivi. Lors de mon séjour à l’hôpital, mon premier objectif était de rentrer le plus vite possible en Belgique où m’attendaient ma famille et ma femme qui était enceinte. Au fur et à mesure, avec les examens passés, j’ai été rassuré. Aujourd’hui, je ne vis pas avec une appréhension. Si je sens quelque chose je le dis à mon médecin et on analyse cela."

Les causes du malaise?

Comme sportif pro, Joachim Gérard passe de nombreux tests physiques. "Par rapport au malaise, on ne peut pas déterminer l’origine, poursuit son manager. Une cause possible, mais c’est une spéculation cérébrale, viendrait d’une déshydratation grave."

"J’ai connu une grosse fatigue, repense le sportif. Je n’ai pas bien dormi pendant deux jours. Mais je ne sais pas si c’est à cause de la déshydratation ou la perte de mon match. J’étais très fatigué."

Une reprise en douceur

Joachim Gérard a repris du travail physique, il y a cinq semaines, et le tennis, il y a une vingtaine de jours.

"Avant cela, j’ai fait des recherches sur les joueurs qui pratiquent leur sport avec un défibrillateur. Il y a des sportifs qui ne sont pas connus et qui évoluent au haut niveau. On a repris petit à petit. Quinze minutes de vélo puis 30 puis 45. Sur le terrain on a commencé par du jeu dans le carré de service puis on a agrandi les distances."

Avec un contrôle permanent effectué par le boîtier placé en dessous des muscles pectoraux du Brabançon. Une machine qui contrôle le rythme cardiaque du joueur et qui est capable d’envoyer des ondes électriques en cas de problème.

Chargé de la préparation physique du tennisman, Quentin Verriest a travaillé graduellement. "On travaille en collaboration avec le cardiologue. Dans un premier temps, on a établi un programme cardio assez basique. Ensuite on a augmenté la charge au niveau du volume et de son intensité. On a aussi entamé le travail d’acclimatation pour préparer Joachim aux conditions climatiques que nous trouverons en Australie. Car l’objectif est d’être prêt pour l’Australian Open."

Sur les courts du centre AFT de Mons, Damien Martinquet a travaillé de la même manière. "On a fait des petits tests au départ pour voir si tout allait bien sur certains mouvements. On n’est pas encore dans un programme full de manière quotidienne. Notre but c’est qu’il soit prêt pour janvier. On ne sait pas dire comment il sera. Jo participera à deux tournois avant l’Open d’Australie. On ne va pas attendre énormément de choses au départ. On est déjà très heureux de le revoir sur un court."

Le futur?

Compétiteur dans l’âme, l’actuel 5e mondial rêve à nouveau de grands titres. "Je veux toujours être numéro un mondial et décrocher l’or aux Jeux de Paris en 2024."

Avec une analyse quotidienne des progrès. "Il n’a pas perdu son tennis en trois mois, analyse son coach. Jo n’est pas au niveau qui était le sien lors de ses deux victoires en Grand Chelem. Pour tendre à cela, il devra d’abord être prêt physiquement. Quand ce sera le cas, son tennis va suivre. Et puis il y a le côté mental. On sait que Jo a connu dans le passé des difficultés à gérer des événements, des grands matchs. Maintenant on ne sait pas comment il va réagir dans cet aspect. Les premières réponses, nous les aurons lors des tournois. Dans les premières compétitions, l’important sera de reprendre du rythme. On va travailler pour qu’il retrouve son meilleur niveau le plus rapidement possible."