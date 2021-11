Sclessin est devenu l’enfer pour les Rouches

Le Standard traîne son pire bilan à domicile depuis 24 ans. Un constat interpellant qui met les Rouches en difficulté.

Une victoire, trois partages, trois défaites et beaucoup de questions. Voilà le résumé du début de saison du Standard à domicile. Son seul succès, jusqu’ici, a été arraché contre Ostende (1-0), grâce à une phase longtemps commentée, qui aurait peut-être été tranchée autrement quelques semaines plus tard avec l’introduction de la ligne 3D en plus du VAR.

Mais, le 20 août, Selim Amallah avait délivré Sclessin, qui attend toujours un succès des siens, trois mois plus tard.

Samedi, Eupen, troisième meilleure équipe à l’extérieur, tentera de battre une deuxième fois les Rouches, après son premier et seul succès (1-3) en bord de Meuse, il y a onze ans. Il aurait pu accrocher cette deuxième victoire il y a un an, si Bodart n’avait pas égalisé dans les derniers instants (2-2).

C’était une égalisation de folie, qui avait fait chavirer le stade Maurice Dufrasne. Mais, depuis, c’est morne plaine, ou presque. En un an, et vingt et un matchs de championnat à domicile, le Standard n’en a remporté que six, et seulement deux par plus d’un but d’écart. Ce qui était une force est devenu une faiblesse, et l’absence du public la saison passée ne peut pas tout expliquer.

Cette saison, avec du public donc, les Liégeois ont laissé échapper sept unités en raison de leur incapacité à verrouiller un résultat. Ils avaient mené contre Genk (1-1), Saint-Trond (1-2) et Louvain (2-2). Le problème ne date pas de cette saison, mais il est encore plus marqué, au point que les Rouches version 2021-2022 ont approché le "record" de leurs prédécesseurs de la saison 1997-1998.

Il y a 24 ans, le Standard avait débuté la saison par un 5 sur 21. Le mimétisme a été poussé jusqu’au changement d’entraîneur, au même moment ou presque. Aad de Mos avait été remercié au bout de neuf journées, et cinq matchs à domicile, remplacé par Daniel Boccar. Mbaye Leye a été licencié au soir de la dixième journée, et après cinq matchs à Sclessin aussi.

Pour leur défense, Bodart (Gilbert) et ses équipiers pouvaient avancer la Coupe Intertoto pour excuse. Bodart (Arnaud) et ses équipiers n’ont pas de compétition européenne pour s’avancer sur le terrain de l’inconstance, cette saison. Entre 1997 et 2021, les Rouches ont débuté trois fois la saison avec moins de 50 % des points pris après sept journées. Deux fois, l’Europa League (2015-16) ou les tours préliminaires de la Ligue des champions puis la C3 (2014-15) avaient alourdi le programme.

Il y a aussi les débuts de saison réussis qui savent s’encombrer de coupes d’Europe, comme en 2007-08, 2011-12 et 2019-20, quand les hommes de Michel Preud’homme, de José Riga puis encore de MPH ont quasiment réussi un carton plein (19 sur 21). C’est donc autant une affaire de dynamique que de calendrier, pour bien lancer son championnat. Et le souffle de Sclessin a plus souvent aidé.

Une assistance au plus bas

Cette saison, il manque le souffle (Sclessin n’a plus affiché une assistance moyenne aussi faible depuis 17 ans), la dynamique (le Standard n’arrive pas à lancer une série) et les buts. Troisième plus mauvaise attaque à domicile (8 buts), à égalité avec Saint-Trond, l’équipe liégeoise fait mieux que le Cercle (4 buts) et le Beerschot (3 buts), les deux derniers de la D1A.

La saison passée, ou pour débuter en 2018-19 et 2017-18, le Standard n’a pas marqué beaucoup plus lors des sept premières journées (9 et 10 buts). Mais il a encaissé moins (6 et 8) et a gagné au moins trois matchs. Avec 12 buts concédés en 630 minutes, les Rouches sont plus exposés. La claque reçue contre l’Antwerp (2-5) tronque les chiffres, mais ils sont là, cruels : le Standard a la troisième plus mauvaise défense de la D1A, seuls Zulte Waregem (21 buts encaissés) et Ostende (13) font pire.