Ligue des nations : gare à l’Allemagne et l’Angleterre

Le prochain rendez-vous de l’équipe nationale ne sera pas un match, mais un tirage au sort. Celui de la Ligue des nations 2022-23, qui se tiendra jeudi 16 décembre à Montreux.

La répartition en 4 pots des 16 équipes de la Ligue A, celle des Belges, n’est pas liée au classement mondial, mais aux résultats de la précédente édition de cette compétition. Les quatre têtes de série sont donc les Diables et les trois autres demi-finalistes de la phase finale d’octobre. L’Angleterre, finalement 3e du groupe des Belges derrière le Danemark, se retrouve dans le troisième pot, malgré sa 5e place au classement Fifa. Autriche, République tchèque, pays de Galles et Hongrie sont les promus de Ligue B. On vous laisse composer votre groupe de rêve.

Les 4 pots de la Ligue A1. France, Espagne, Italie, Belgique. 2. Portugal, Pays-Bas, Danemark, Allemagne. 3. Angleterre, Pologne, Suède, Croatie. 4. Pays de Galles, Autriche, Rép. tchèque, Hongrie.