2022, du neuf et des vi eux

L’année à venir fera la part belle à une transition des générations. Mais la Belgique n’ira pas au Qatar sans ambition.

L’année 2021 s’est terminée comme elle avait commencé pour les Diables rouges : par un match face au pays de Galles. Bon, cette fois, la Belgique n’a pas gagné, comme ce fut le cas en mars. Mais l’essentiel était ailleurs mardi soir : rester invaincu en phase de qualifications pour un grand tournoi. Cela fait désormais 28 matchs que la bande à Martinez n’est pas battue dans ce contexte. Pas mal.

À son retour à Zaventem, le sélectionneur national a sans doute allumé son application de résultats en direct pour apprendre avec plaisir ce que la plupart des Belges ont découvert au petit matin : le partage du Brésil en Argentine (0-0). Un résultat qui permet aux Diables rouges de rester en tête du classement FIFA.

Cela fait désormais 1 155 jours que la Belgique est numéro 1 mondiale. Et cela fait toujours plaisir. Car cette preuve de régularité ne doit pas être négligée. Qu’on le veuille ou non, c’est une performance.

"Mais on va peut-être la perdre en janvier car la zone Conmebol joue des matchs et pas nous", soulignait de manière lucide le coach espagnol (la possibilité de voir le Brésil dépasser la Belgique en début d’année n’est en effet pas exclue). "Dans tous les cas, cela aura été une expérience incroyable mais, désormais, nous voulons devenir champions du monde."

Et gagner enfin un trophée. Car, si l’année 2021 s’est terminée sur un bon bilan comptable de onze victoires et trois partages en dix-sept matchs, les trois défaites subies (face à l’Italie à l’Euro puis face à la France et à nouveau contre l’Italie en Ligue des nations) font encore mal. Elles ont mis fin au rêve de remporter un titre majeur cette année. Il faut donc reporter cette ambition à l’année suivante.

La longue pause internationale, jusqu’à fin mars, peut sembler longue. Mais c’est un leurre. L’année 2022, c’est déjà demain. Et dans un peu plus d’un an (21 novembre 2022), le Mondial au Qatar aura déjà commencé.

D’ici là, les Belges joueront neuf matchs, dont six de Ligue des nations (quatre en juin puis deux en septembre) avec un effectif "normal" puisque l’on sait que la fenêtre internationale de mars (lors de laquelle les Diables pourraient prendre part à un tournoi amical au Qatar) sera réservée aux joueurs possédant moins de cinquante sélections.

On a souvent reproché à Roberto Martinez d’être un peu conservateur, mais il semble avoir changé son fusil d’épaule ces dernières semaines, regardant de plus en plus vers l’avenir, forcément alerté par les déceptions qui ont suivi l’Euro 2020 et la Ligue des nations. Et par des prestations défensives pas toujours à la hauteur.

Le rajeunissement des cadres, ce sera tout l’enjeu de cette année 2022. Qui va s’articuler entre intégration de la nouvelle génération (déjà perceptible à Cardiff mardi) et préparation du Mondial avec un effectif qui ne devrait pas trop bouger par rapport à l’Euro de l’été dernier.

On a souvent entendu que le Qatar 2022 serait le crépuscule de la génération dorée, vieillissante. Mais il ne faut pas tomber dans l’extrême non plus : la Belgique ne va pas perdre tous ses meilleurs joueurs au passage à 2023. Si une partie de l’effectif actuel disputera son dernier grand tournoi sur les pelouses climatisées du Qatar, certains ont déjà émis le souhait de pousser jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Kevin De Bruyne et Axel Witsel étaient les deux seuls tauliers titulaires au pays de Galles. Avec Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Eden Hazard, c’est à eux de transmettre le flambeau vers les prochains Diables. Et vers les Diablotins. Dont les récentes performances incitent à l’optimisme, même à un horizon lointain.

L’année 2022 ne sera que le début de ce nouveau chemin.