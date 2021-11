Farid répond à votre question météo: quand arriveront les premiers flocons?

La question du jour à Farid est celle de Maël de Sedan (Ardennes françaises) "Salut Farid, je suis passionné de neige et de phénomènes hivernaux. Aurons-nous les premières neiges en plaine fin novembre ou début décembre?". Farid répond et donne ses tendances.

Salut Maël, j’espère que tu vas bien! Concernant la météo de cette fin de mois, je pense qu’il risque d’y avoir du mouvement et pas qu’un peu. En effet, on attend une petite descente d’air polaire maritime dimanche qui donnera de la pluie voire un flocon sur les sommets à l’arrière du front. Le début de semaine prochaine sera calme avec néanmoins des gelées locales la nuit et des maxima en baisse. Attention à la suite et une période charnière jeudi où une nouvelle descente froide plus costaude pourrait s’opérer sur le Bénélux grâce à une poussée anticyclonique vers le Groenland. Un premier épisode neigeux n’est pas exclu voire possible sur notre pays mais reste encore à affiner vu l’échéance, cela va se jouer à quelques réglages fins. Les régions au-dessus de 400 m ont tout de même une belle probabilité de voir les premiers flocons

Et ailleurs sur le pays?

Ce jeudi, une zone de hautes pressions va à nouveau recouvrir le pays depuis la mer avec pas mal de stratus qui laisseront place à des éclaircies fin de matinée sauf aux Flandres déjà sous le soleil dès le début de journée. Ces nuages bas ou brouillards pourront être tenaces sur le sud particulièrement dans les vallées où ça aura du mal à se lever.

Du Hainaut à la capitale et sur l’ouest, davantage de trouées et donc un ressenti assez lumineux l’après-midi d’autant plus qu’on atteindra 9 à 11°C contre 4 à 6°C sur l’Ardenne encore dans le gris. Le vent soufflera de secteur sud-ouest et sera faible à modéré voire assez fort à la mer. Retour de nombreux nuages bas le soir et la nuit suivante et la journée de vendredi mais temps calme et peu venteux...