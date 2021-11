Covid: l’Espagne va élargir la troisième dose aux plus de 60 ans

Les autorités sanitaires ont «décidé de vacciner avec une troisième dose les personnes de plus de 60 ans ainsi que les professionnels de santé et du secteur médico-social», AFP

Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi qu’il allait élargir l’administration d’une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 aux personnes de plus de 60 ans et aux professionnels de santé, afin d’augmenter leur protection face au rebond de l’épidémie.

Les autorités sanitaires ont "décidé de vacciner avec une troisième dose les personnes de plus de 60 ans ainsi que les professionnels de santé et du secteur médico-social", a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d’une conférence de presse à Ankara aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan.

"En définitive, je crois que la clé" du succès dans la lutte contre l’épidémie "réside dans le fait de poursuivre cette stratégie de vaccination", menée jusqu’ici "avec succès", a poursuivi M. Sanchez, qui n’a pas précisé à quelle date cette mesure entrerait en vigueur.

Jusqu’ici, l’Espagne n’administrait une troisième dose qu’aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’aux résidents en maison de retraite et à certaines personnes immunodéprimées, indépendamment de leur âge.

L’Espagne est l’un des pays au monde où le taux de vaccination est le plus élevé: selon les autorités, 79% des habitants y disposent d’un schéma vaccinal complet, contre 75% en France et 68% en Grande-Bretagne et en Allemagne.

La quasi-totalité des Espagnols de plus de 70 ans sont par ailleurs entièrement vaccinés (99%), un taux supérieur à la France ou à l’Italie, grâce à une campagne de vaccination qui a suivi strictement la pyramide des âges.

Selon les épidémiologistes, ce fort taux de vaccination explique en partie le fait que l’Espagne ait été relativement épargnée ces dernières semaines par la reprise des contaminations, à l’inverse de certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Depuis plusieurs jours, le pays se trouve cependant à son tour confronté à une hausse des contaminations: le taux d’incidence est ainsi passé en une semaine de 63 pour 100.000 habitants à 96 pour 100.000 habitants, tandis que 6.000 cas positifs ont été signalés mercredi.

Selon l’Institut des données et évaluations de santé (IHME), basé à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis), l’Espagne devrait voir son nombre de cas monter en flèche en décembre, avant d’atteindre son pic à la fin de l’année.