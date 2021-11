Saini: "Je me sens bien dans cette équipe!"

Marcella Saini est de retour à Charleroi afin de pallier l’absence d’Oriane Moulin pour cause de blessure.

La passeuse croate de 29 ans est de retour sur les parquets moncellois depuis une semaine. En effet, la joueuse s’entraîne déjà avec Charleroi Volley depuis une semaine. Pour rappel, une des passeuses de Dimitri Piraux, Oriane Moulin, s’est fait opérer du doigt et la blessure est assez sérieuse. La jeune femme doit observer une stricte revalidation et est tenue en dehors des terrains jusque minimum fin décembre. Pour pallier cette absence, le président Jean-Pierre Murari a décidé de revenir vers Marcella Saini. Cette dernière était déjà passée par Charleroi lors de la saison 2016-2017. La passeuse connaît déjà une partie de l’équipe et elle avoue bien se sentir au sein de la formation carolo: "Je connais déjà plusieurs filles dont Diana Castano et Pauline Martin. Je suis vraiment à l’aise. Je n’ai pas l’impression d’avoir intégré une nouvelle équipe en fait. De plus, une des Bulgares est à moitié serbe donc c’est assez facile pour moi je dois dire." Alors, trouver un joker médical à ce moment de la saison relevait-il du miracle? Pas vraiment. Marcella Saini n’avait pas trouvé de club qui lui convenait: "Depuis le début de la saison, je n’ai pas obtenu de propositions intéressantes. Quand Jean-Pierre Murari a contacté mon agent, j’ai sauté sur l’occasion!"

Marcella Saini évoluait la saison passée en Roumanie au Dynamo Bucarest. Elle a signé un contrat aux Dauphines jusqu’au 31 décembre 2021. Il n’est pas question pour l’instant d’allonger la durée de son contrat. Tout dépendra de la revalidation de la jeune passeuse Oriane Moulin.