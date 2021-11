Grèves dans des magasins Mestdagh en région liégeoise et verviétoise

«On demande une diminution de la charge de travail et des améliorations, il y a énormément de flexibilité, la polyvalence est sauvage et il y a beaucoup de précarité dans ces magasins», dénoncent les syndicats BELGA

Le mouvement pourrait perdurer jusque lundi prochain et s’étendre à d’autres surfaces commerciales du même groupe dans les jours qui viennent.

Le personnel de quatre magasins Mestdagh situés en région liégeoise et verviétoise a débrayé ce mercredi, a confirmé à l’agence Belga Patrick Masson, secrétaire permanent Setca Liège.

Cette action, soutenue en front commun par les syndicats, fait suite à une réunion qui s’est déroulée mardi avec les organisations syndicales et s’inscrit dans la même lignée que les mouvements d’humeur qui ont touché les enseignes Lidl et ALDI récemment.

"On demande une diminution de la charge de travail et des améliorations, il y a énormément de flexibilité, la polyvalence est sauvage et il y a beaucoup de précarité dans ces magasins. Il y a aussi beaucoup de malades Covid ou de quarantaines comme dans d’autres enseignes, ce qui alourdit la charge de travail", rapporte le syndicaliste. Un préavis de grève a ainsi été déposé pour à partir de vendredi, "il y aura encore des assemblées demain dans d’autres magasins et le personnel a annoncé qu’il irait bien jusqu’à lundi s’il n’y a pas un appel de la direction pour rencontrer les représentants syndicaux".

Ans et l’Avenue Blonden

En région liégeoise, les magasins situés à Ans et sur l’Avenue Blonden à Liège sont concernés. En région verviétoise, ce sont les magasins de Heusy (Verviers) et de Spa qui sont fermés. Des assemblées auront lieu dans les prochains jours dans d’autres surfaces dans d’autres régions. Les syndicats demandent que le groupe engage du personnel supplémentaire, surtout dans cette période de fêtes de fin d’année.

Le Setca dit n’avoir eu aucun contact jusqu’à présent avec la direction.