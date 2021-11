McLaren rejette l’offre de rachat d’Audi

La filiale de Volkswagen se concerte sur une offre plus élevée et verra si elle est financièrement intéressante McLaren

Le constructeur automobile britannique de voitures de sport McLaren a rejeté une offre de rachat du constructeur allemand Audi, la considérant trop faible.

La filiale de Volkswagen se concerte sur une offre plus élevée et verra si elle est financièrement intéressante, indique mercredi l’agence de presse économique Bloomberg.

Ces derniers jours, de nombreux médias ont fait état d’une reprise. Audi aimerait reprendre non seulement la branche qui construit des voitures de sport, mais aussi l’écurie de course de Formule 1. Cependant, les investisseurs de McLaren ne seraient pas d’accord sur le fait de vouloir vendre l’entreprise ou d’obtenir, via une reprise, une coquille vide en bourse.