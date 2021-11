Un voleur filmé en train de scier le cadenas d’un vélo en plein jour, devant un centre commercial (vidéo)

Nos astuces pour éviter de se faire piquer son vélo

Si de plus en plus d’espaces sécurisés pour les garer voient le jour, le vol de vélos reste un véritable fléau en Belgique. Tout d’abord, ne fût-ce que pour un arrêt de quelques minutes, placez votre moyen de locomotion dans un endroit réputé sûr ou un lieu clos ou privé. Bruxelles Mobilité rappelle, par exemple, qu’il faut attacher son vélo à un point fixe solide (arceau vélo, poteau, grille) pour éviter que l’antivol ne puisse être dégagé du support. Évitez à tout prix que l’antivol ne traîne par terre ou sur un rebord en pierre. La raison? Il sera beaucoup plus facile et plus rapide de détruire la serrure avec une masse si l’antivol repose sur une surface dure et plate que s’il est en l’air, entre les pièces du vélo. Optez aussi pour un cadenas de bonne qualité, voire encore d’un cadenas intelligent (une serrure avec laquelle on peut communiquer via son smartphone). La police, elle, recommande de faire graver sa bicyclette. Ce qui permettra de retrouver son propriétaire en cas de vol. De petites astuces qui, on l’espère, vous permettront, de réduire les risques de vol de votre vélo. Et si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à demander à un professionnel de la vente.