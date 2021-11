5 séries poignantes qui racontent des histoires vraies sur Netflix, Disney+, Apple TV+…

L’actu du streaming: les concurrents de Netflix, Netflix et le jeu vidéo

Netflix est de plus en plus concurrencé, même sur le marché belge, comme le montre ce comparatif de 11 services de streamingdisponibles en Belgique. Le leader mondial est nettement le plus cher, surtout si vous souhaitez bénéficier de la résolution 4K.

Dans un souci de se diversifier, Netflix se lance dans le jeu vidéo, en vous offrant la possibilité de télécharger cinq jeux mobiles.