10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 17 novembre

Les enfants s’adapteront aux masques; "La Wallonie a un problème avec la richesse", selon Christophe Deborsu; l’incroyable reconnaissance équestre pour une jeune wallonne… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 17 novembre.

1. Masque dès 9 ans? Les enfants s’y adapteront mais «il faudra un seuil de tolérance», selon Benjamin Reuteur, pédopsychiatre (CHC Montlégia)

Les enfants, à partir de 9 ans, pourraient se voir imposer le masque. Une mesure qui doit être balisée pour le Dr Reuter, pédopsychiatre au Montlégia.

2. L’histoire de Mariette, une juive arlonaise de 18 ans qui a dû fuire sous l’occupation

L’Arlonaise Angélique Burnotte publie un récit sur l’exode d’une juive arlonaise, Mariette Jacob. La ténacité face à l’angoisse de la rafle.

3. Christophe Deborsu (Dossiers tabous sur RTL TVI): «On a un problème avec la richesse en Wallonie»

"Dossiers tabous" se penche sur les moyens que l’on peut adopter pour devenir riche. Avec comme but final de relancer la Wallonie.

4. De simple marcheuse, Séverine crée maintenant des balades et vérifie le balisage

Passionnée de nature et de marche, Séverine, qui habite Court-Saint-Étienne et qui travaille pour une société de consultance spécialisée dans les questions environnementales, nous explique comment, de simple marcheuse,elle est s’est engagée pour entretenir les sentiers de grande randonnée (GR) et créer de nouvelles balades.

5. VIDÉO | À 15 ans, la Tournaisienne, Charlotte Deronne, est couronnée Étoile équestre 2021 à Angers

Du haut de ses 15 ans, Charlotte Deronne a remporté le prestigieux concours des Étoiles équestres dédié aux spectacles mettant en scène des chevaux. Elle était la benjamine de cette manifestation soutenue par le Comité équestre de Saumur et appréciée par les artistes-cavaliers des 4 coins du monde.

6. INTERVIEW | Nathalie Baye, une actrice chez les couturières

Grâce à "Haute couture", en salle ce mercredi, Nathalie Baye a pénétré dans les coulisses de Dior.

Nathalie Baye ne s’était encore jamais retrouvée dans le rôle d’une couturière.Elle a donc foncé quand Sylvie Ohayon lui a proposé le rôle d’Esther, une première d’atelier qui prend sous son aile une jeune banlieusarde.

7. Martinez: «Arthur Theate peut être fier de lui»

Toujours invaincu en qualifications pour les grands tournois à la tête des Diables rouges, Roberto Martinez avait le sentiment du devoir accompli. Il savourait cette statistique. Et il était également satisfait de la performance du jeune défenseur. Et de son collectif.

8. Le composteur d’intérieur Greenzy sera prêt en 2022

Après quatre années de recherche, trois prototypes, 12 ménages à l’avoir testé et un brevet déposé, le composteur d’intérieur inodore, sans vers et connecté Greenzy a franchi une nouvelle étape vers sa commercialisation: il est en précommande à 399€ (au lieu de 500€) sur la plateforme de crowdfunding Ulule jusqu’au 9 décembre prochain.

L’objectif d’Adélaïde Biebuyck (Uccle), Lætitia Dupret (Bruxelles) et Fiona Milano (Nivelles), ingénieures civiles et cofondatrices de Greenzy, projet né durant leurs études à l’UCLouvain, est de livrer les premiers composteurs en octobre 2022.

9. Une œuvre monumentale déploiera ses ailes au Grognon

La Confluence sera dotée d’une œuvre d’art en fer forgé intitulée " Les Ailes ".

10. S.O.S. Fantômes, The Power of the Dog, Julie (en 12 chapitres), etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 17 novembre

Un ranch, une veuve, une maison hantée, des doigts de fée et même une grotte: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 17 novembre.

Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.