Prolongation des activités de la Cellule d’Appui Fédérale jusqu’à la mi-février

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a décidé, après concertation avec le ministre-président wallon Elio Di Rupo, de prolonger les activités de la Cellule d’Appui Fédérale (CAF) jusqu’au moins la mi-février 2022, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué.

Pendant cette phase, la Cellule d’Appui Fédérale restera disponible pour fournir une assistance au Gouvernement wallon et aux autorités locales touchées par les inondations de juillet dernier, ajoute-t-elle.

Les besoins sur le terrain ont évolué, pour aborder la phase de reconstruction. Cette phase – qui se rapporte principalement aux compétences régionales telles que le logement, la gestion des déchets, l’infrastructure routière et le réseau hydrographique, l’énergie,? – est gérée par le Commissariat Spécial à la Reconstruction créé par la Région wallonne. La Cellule d’Appui Fédérale reste active pour fournir une assistance, lorsque c’est nécessaire, à la demande du commissariat ou des autorités locales, par exemple pour des travaux de déblayage, la poursuite du nettoyage de berges, l’enlèvement de déchets et l’assistance psychosociale pour les victimes et membres des services de secours, détaille le communiqué. La Défense reste également disponible pour apporter son aide en cas de besoin.