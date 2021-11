Covid: voici le nouveau système pour gérer les cas positifs dans les écoles

Alors que la Belgique traverse la 4e vague de la pandémie du coronavirus, l’Office de la naissance et de l’enfance met en place un nouveau système afin de mieux gérer les cas positifs dans les écoles.

C’est l’ONE qui l’annonce dans un communiqué: un nouveau système de gestion de cas et des contacts dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles va voir le jour.

"Dorénavant, lorsqu’un cas positif est déclaré dans une école, le call-center qui appelle le cas index comme habituellement, va investiguer l’ensemble des contacts étroits, y compris au sein de l’établissement scolaire, explique l’Office de la naissance et de l’enfance. C’est donc via le call-center que les contacts à haut risque à l’école sont déterminés et que les prescriptions de tests et certificats de quarantaines sont délivrés."

Une fois les contacts à haut risque déterminés, les informations nécessaires pour endiguer la propagation du virus seront partagées entre le call-center, l’équipe de promotion de la santé à l’école (PSE) et la direction de l’école. C’est cette dernière qui informera les parents des élèves de la classe concernée par un possible foyer.

Plus simple, ce nouveau système va également mettre en place un "frein d’urgence". Objectif? Stopper le plus rapidement possible la propagation du SARS-CoV-2 dans les classes où plusieurs cas positifs sont avérés. "Lorsque 25% d’élèves au sein d’une même classe sur une période de 7 jours sont déclarés positifs, l’équipes PSE ferme la classe pour une période de 10 jours. Tous les élèves sont en quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal, et peuvent lever la quarantaine s’ils sont testés négatifs au 7ème jour." Les parents, quant à eux, seront informés de la procédure par courrier.

Enfin, des mesures supplémentaires pourront être prises par les inspecteurs de l’AVIQ ou de la COCOM si la situation sanitaire se dégrade.