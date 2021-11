Bergwijn envoie les Oranje au Qatar

Steven Bergwijn a libéré les Pays-Bas en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. AP

Les hommes de Louis Van Gaal ont tremblé mais l’ailier de Tottenham les a rassurés.

Des cris de joueurs qui viennent briser un silence pesant, des consignes d’entraîneurs audibles dans un De Kup vide. Les Pays-Bas avaient été les premiers à autoriser des supporters durant la pandémie. Il est le premier pays à avoir remis au mauvais goût du jour le huis clos à cause du rebond de l’épidémie sur le territoire.

Privés de public et de De Vrij d’un côté et de Haaland de l’autre, les Oranje et la Norvège se disputaient un ticket direct pour le Qatar. Les hommes de Louis Van Gaal pouvaient se permettre de se contenter du nul. Échaudés par l’exemple italien, les Néerlandais voulaient se mettre rapidement à l’abri et ne pas se contenter d’une unité. Ils sont parvenus à remplir cet objectif après plus de 80 minutes de dur labeur malgré une possession à sens unique.

Depay a été le premier à tester Nyland mais sa tête a été captée parfaitement par le portier norvégien (13e). L’ancien lyonnais a retenté sa chance trois minutes plus tard d’une madjer après un centre de Bergwijn mais le gardien adverse s’interposait une nouvelle fois. La rapidité des ailiers perturbait la Norvège. L’ex brugeois, Danjuma, faisait parler sa vitesse mais sa tentative n’était pas cadrée (27e).

En face, les Norvégiens abusaient de longs ballons, stériles. Sans Haaland, ils ne pouvaient compter sur un attaquant capable de garder le ballon. Dans ces conditions, la remontée du bloc était impossible. Il fallait attendre la 54e minute et la frappe enroulée du Genkois, Thorstvedt, pour les voir enfin à l’œuvre.

Les deux buts inscrits par la Turquie au Monténégro après avoir été pourtant rapidement menés (2e) les contraignaient à prendre les devants. Ce score plaçait les deux équipes en grand danger. Un but de la Norvège les envoyait au Qatar et poussait les Pays-Bas précipice de l’élimination. L’enjeu paralysait davantage les deux équipes.

Le double changement tourné vers l’offensif réalisé par Stale Solbakken ne donnait rien. Ni Gregersen, ni King n’ont réussi à être dangereux pour l’arrière-garde emmenée par Van Dijk.

Bergwijn écartait définitivement les spectres du cauchemar en profitant d’un superbe décalage de Danjuma dans la surface. D’une frappe puissante, l’ancien élément du PSV permettait à son pays de retrouver la Coupe du monde, huit ans après leur dernière participation (1-0, 84e). Sur un contre, Bergwijn préférait jouer la carte de l’altruisme en décalant Memphis seul face au but vide (2-0,90e). De quoi permettre à Van Gaal de souffler et à toute une nation de respirer.