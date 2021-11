L’asbl Ex Aequo organise une semaine de dépistage du VIH

Exaequo organise du 22 au 28 novembre une semaine de dépistages gratuits du VIH, la syphilis et l’hépatite C, annonce mardi l’association de santé des HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes) par communiqué.

"En Belgique, le VIH continue de toucher de manière disproportionnée les hommes gays et bisexuels (aussi appelés HSH, pour hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes). Ceux-ci représentaient encore près de la moitié des nouvelles contaminations en 2019", rappelle l’association.

Organisés tous les jours de la semaine du 22 novembre, à Bruxelles et en Wallonie, les dépistages réalisés avec seulement une goutte de sang sont gratuits, anonymes et à résultat immédiat. L’ASBL propose en outre "de prendre le temps de discuter de prévention, de santé sexuelle, sans jugement et en toute confidentialité".