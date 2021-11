Faux ovnis en France: Rémi Gaillard piège le JT de TF1 (vidéos)

Le Youtubeur a révélé la supercherie le 13 novembre, profitant de l’occasion pour tacler la chaîne qu’il accuse de "faire croire n’importe quoi aux gens".

Vendredi dernier, lors du JT de 13h, Marie-Sophie Lacarrau a diffusé un reportage sur l’apparition d’un OVNI dans le ciel français. Deux personnes avaient été interrogées pour ce sujet: une éleveuse ayant observé l’objet volant et un météorologue, responsable du compte Twitter Météo Gard-Hérault ayant diffusé les vidéos de l’objet volant.

🛸#OVNI vu ce soir dans le ciel de #Cournonterral (#Hérault). Merci William pour la vidéo. pic.twitter.com/rUQzOgNWAj — Météo Gard - Hérault (@MteoGardHerault) November 9, 2021

Le météorologue en question était le complice de Rémi Gaillard. C’est sur son compte Twitter que des vidéos de présumés ovnis étaient postées depuis le 9 novembre. Il s’agissait en réalité de vidéos montrant un drone équipé de lumières LED.

Marie, éleveuse de chevaux dans l’Hérault a aussi participé au gag. Les deux complices ont ensuite été interviewés par les équipes de TF1 pour le sujet diffusé dans le JT de 13 heures. "En 1938, Orson Welles a fait croire à une invasion d’extraterrestres à la radio. Un siècle plus tard, grâce à vous, je viens de faire le même canular", a tweeté Rémi Gaillard le 13 novembre, révélant ainsi la supercherie. "Souvent vous faites croire n’importe quoi aux gens et là je me suis dit que c’était à mon tour", a-t-il ajouté.