Le Manneken-Pis habillé en Laurent Ruquier pour participer aux Grosses têtes (photos)

Une émission spéciale des Grosses Têtes est enregistrée mardi soir au Cirque royal de Bruxelles devant un public d’environ 2.500 personnes. Invité de taille, le Manneken-Pis a été descendu de son socle pour aller s’asseoir à la table des chroniqueurs Laurent Ruquier, Michèle Bernier, Philippe Geluck, Caroline Diament, JeanFi Janssen, Christophe Beaugrand et Sébastien Thoen.

L’émission sera diffusée mercredi à 15h30 sur Bel RTL.

Des membres de l’équipe sont venus chercher le ketje de Bruxelles à l’hôtel de Ville avant l’enregistrement. Le bourgmestre Philippe Close et l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba étaient présents pour faire les présentations avant cette sortie exceptionnelle.

"On est d’abord heureux d’avoir les Grosses têtes à Bruxelles pour partager un peu d’humour dans cette période un peu morose", s’est réjoui Philippe Close. "Et puis, c’est un très beau focus sur Bruxelles, car c’est une des émissions les plus écoutées de France. On sait que Laurent Ruquier a bien potassé sur Bruxelles et il devrait donc y avoir beaucoup de questions sur la ville. Cela peut donner envie de visiter notre capitale…", souligne-t-il faisant remarquer le record pour l’émission d’avoir un public de 2.500 personnes.

Le costume a été réalisé par le tailleur Pierre Degand et les lunettes ont été conçues par le lunetier Ludovic, deux maisons bruxelloises. Ils se sont appliqués à reproduire une tenue typique du chroniqueur Laurent Ruquier.

"J’avais déjà vu le Manneken-Pis en vrai, mais je n’avais jamais eu l’honneur d’en avoir une version à moi", a commenté l’animateur. "C’est amusant et sympathique, et je suis bien fier! […] On est contents de venir ici pour les 30 ans de Bel RTL. C’est l’occasion de fêter l’anniversaire de cette radio qui nous diffuse tous les après-midi. Être diffusé sur RTL et Bel RTL au même horaire, c’est très agréable et cela réunit les auditeurs."