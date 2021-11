Charleroi renoue avec le Top Gym

Quelques-unes des meilleures gymnastes juniores du monde se sont donné rendez-vous à la Garenne du 26 au 28 novembre.

La dernière édition du Top Gym, la plus prestigieuse compétition de gymnastique organisée en Belgique, a eu lieu en 2019. La crise sanitaire avait forcé les organisateurs carolos à annuler l’événement l’année dernière. La voici de retour dans un contexte un peu morose mais avec plus de nécessité que jamais. "Les gymnastes manquent de repères après l’arrêt durant de nombreux mois des compétitions internationales, lance Florence Lestienne, responsable de la communication pour la Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness. Mais quoi qu’il en soit, la Roumanie a annoncé sa participation et nous sommes donc assurés d’avoir une compétition de haut niveau. Les Russes seront présentes également. On connaît la qualité de la formation dans ce grand pays de la gym. La France et la Canada sont également des valeurs sûres du Top Gym."

Comme Nina Derwael

La discipline a également acquis ses lettres de noblesse chez nous avec les prestations hors-norme de Nina Derwael. La Limbourgeoise a été sacrée championne d’Europe, championne du monde et a conquis l’or olympique lors des derniers JO à Tokyo. Nina avait d’ailleurs participé au Top Gym en 2015. "Une nouvelle fois, on devrait voir évoluer dans notre salle quelques-unes de futures stars de la discipline de demain", se réjouit Cédric Anciaux, le président du Gymnos, le club organisateur. Neuf pays devraient être présents ces 26, 27 et 28 novembre. La Belgique en sera, évidemment, avec une sélection nationale, un trio francophone et une équipe du Gymnos. Le Canada, la France, l’Islande, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie, la Slovénie et la République Tchèque compléteront le tableau.

Comme lors des éditions précédentes, le vendredi sera une journée d’entraînement libre et l’accès à la salle sera gratuit mais il faut réserver sa place. De nombreuses écoles profitent de cette aubaine pour faire découvrir la gym de haut niveau à leurs élèves. Le samedi, la compétition officielle commence. Le dimanche, place aux finales et au concours amical par équipe, durant lequel deux gymnastes de différentes équipes sont associées. Attention, il faudra disposer d’un Covid Safe Ticket pour entrer dans la salle. Et cela à partir de 12 ans.