Protéger et... rentabiliser

À l’heure où l’on ne cesse de répéter qu’il est plus que nécessaire de respecter "scrrrrupuleusement" les gestes barrières, on comprend que le distributeur de préservatifs que l’on retrouve généralement accroché à la façade d’une pharmacie, n’ait plus vraiment la cote.

Aussi, comme le montre notre photo du jour, certains ont trouvé la parade en remplaçant son contenu par un autre ustensile (soit le masque chirurgical) dont on nous dit qu’il est (aussi) indispensable de l’utiliser pour assurer sa protection. Et celle des autres.

Quand on voit le prix du dernier (ustensile) en date, sachant qu’il est

– tout comme le premier – jetable après la première utilisation, on est tout de même en droit de se poser la question de savoir si, en l’espèce, il est plus question de protection que de rentabilisation...