Des Diables peu inspirés obtiennent le nul au Pays de Galles

Les Diables Rouges ont fait égalité 1-1 mardi dans un match sans grands enjeux contre le Pays de Galles, deuxième du groupe E des Éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers avaient assuré la qualification en surpassant l’Estonie 3-1 trois jours plus tôt. Si l’enjeu au niveau du classement du groupe était moindre (Les Diables sont assurés d’être qualifiés car ils possèdent 5 points d’avance sur les Gallois, 2e du groupe), la Belgique mettait en jeu sa première place dans ce match. Cette égalité permet au Pays de Galles d’assurer la deuxième place, qui les emmène en barrages comme tête de série. Les Diables, quant à eux, ont été peu inspirés durant cette partie et les joueurs testés n’ont pas tous mis des étoiles dans les yeux de Roberto Martinez. À retenir du match: la première de l’Unioniste Vanzeir.

C’est avec une équipe bien rajeunie que le sélectionneur des Diables Rouges entamait le match. Pour commencer les madrilènes Thibaut Courtois et Eden Hazard, Praet, Mignolet et Denayer n’étaient pas du voyage jusqu’en Grande-Bretagne et sont retournés dans leurs clubs respectifs. Casteels démarrait aux cages alors qu’Origi et de Ketelaere commençaient en attaque. Seuls De Bruyne, capitaine provisoire, Witsel, Meunier, Castagne et Vanaken avaient commencé le dernier match.

Côté Gallois, on déplorera l’absence de Gareth Bale, la grande star des "Dragons". Le capitaine et homme de la victoire face à la Biélorussie Aaron Ramsey était quant à lui bien présent et c’était une équipe presque identique au dernier match qui démarrait la partie.

La compo des Diables :

Le génie de Kevin

Le bloc gallois restera compact durant les 5 premières minutes, laissant la possession aux Belges en espérant une erreur et en basant leur jeu sur la contre-attaque. Cette stratégie dérange la Belgique, qui peinera a trouvé la passe verticale et qui fera tourner ce ballon de droite à gauche en passant par Boyata. Theate, auteur d’un bon début de match, sera récompensé par quelques interceptions.

Les Diables gagneront petit à petit en confiance, c’est du pied du "mis à l’épreuve" Origi que viendra la première frappe. Puissante, elle est repoussée par le gardien Gallois. Une mauvaise relance de la défense atterrira dans les pieds de Kevin De Bruyne, qui, d’une frappe enveloppée, trouvera le fond des filets sur sa première frappe.

Après le goal, les Dragons tenteront de remonter légèrement le bloc, ce qui rendra plus difficile la relance Belge, sans grand danger.

Une offrande de la défense en test

La défense, nettement remaniée par Martinez, se trouera complètement et offrira l’égalisation à Moore. Malheureusement pour Theate, qui faisait un début de match presque parfait, il est le dernier à passer à côté du ballon après une mauvaise relance de Boyata, qui est sûrement le diable le moins en vue de ces 45 premières minutes, comme en témoignera sa glissade en dernier homme. C’est quand même le défenseur du Herta Berlin qui manquera de redonner l’avantage aux siens. Il reprendra un corner bien tiré de l’inévitable De Bruyne mais sa tête passe à côté.

Les phases arrêtées nous réussissent, puisque sur un mouvement, visiblement travaillé, KDB trouvera Thorgan Hazard en dehors du rectangle qui reprend le ballon de volée en un temps. La balle, bien brossée, s’écrasera sur le poteau avant de sortir des limites du jeu.

Le rythme s’est accéléré depuis une vingtaine de minutes, tel un match de coupe, les offensives se succéderont de chaque côté, parfois aidées de pertes de balles des défenseurs. Tout comme en début de match, les Diables se rapprocheront de plus en plus des cages de Ward, mais le score ne changera pas jusqu’à la mi-temps.

Une deuxième mi-temps riche en erreurs démontrant la difficulté à sortir d’un pressing

Le Pays de Galles aura, enfin, la possession en ce début de deuxième mi-temps et une nouvelle erreur de Boyata offrira une occasion énorme aux Gallois, heureusement, Roberts ratera totalement sa frappe en l’envoyant au 3e poteau.

Peu à peu, le même schéma que la première mi-temps se mettra en place. La Belgique alterne possession à base de passes horizontales et remontées rapides sur perte de balle galloise, sans pour autant avoir d’occasions. Le gros problème de cette deuxième mi-temps sera le manque d’appel servant à faire la transition, il y aura très peu de passes verticales et ce sentiment de trop peu sera confirmé par De Bruyne qui lèvera les bras plusieurs fois pour demander du soutien. L’adversaire disposera de beaucoup plus d’espace qu’en première mi-temps. Un Origi, peu inspiré, sortira blessé pour la première de Vanzeir. De Ketelaere (qui n’aura pas fait un très grand match) et Castagne seront aussi remplacés par Saelemakers et Dendoncker, qui jouera en défense centrale comme à Wolverhampton.

Les Gallois, positionnés très haut, récupéreront le ballon à plusieurs reprises mais peineront à trouver une fenêtre de tir. Sur une des contre-attaques, Saelemakers tardera à trouver Vanzeir, jugé hors-jeu, mais auteur d’un bon appel. À partir de la 70e, les passes plein axe des défenseurs belges se multiplieront et offriront des situations au Pays de Galles. Un ballon suicidaire de Meunier permettra à Moore de tenter sa chance mais heureusement Boyata, clairement meilleur depuis la 60e, se jettera sur le ballon.

Casteels, peu inquiété malgré la fragilité de sa défense, devra s’étendre sur une belle frappe de Williams. Le gardien de Wolfsburg montrera qu’il est à prendre en compte dans la tournante des gardiens belges.

Boyata, de la tête, frôlera le 1-2 sur un deuxième ballon, bien capté par Ward. Les 6 minutes d’arrêts de jeu n’y changeront rien, les joueurs entrés en jeu, voulant se montrer, tenteront des actions en solo, sans danger.