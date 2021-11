Farid répond à votre question météo: un temps pour faire ses derniers travaux extérieurs?

La question du jour à Farid est celle de Xavier de Blandain (Hainaut). "Salut Farid, je dois découvrir ma toiture la semaine du 22 novembre et cela pendant plusieurs jours. Pensez-vous que cela pourra se faire sans la présence de la pluie qui pourrait gêner les travaux? Merci d’avance". Farid répond et donne ses tendances.

Salut Xavier! Les modèles sont plus ou moins en accord sur l’arrivée d’une perturbation dimanche et à l’arrière, le retour des hautes pressions lundi. Une période plus sèche et fraîche pourrait se profiler de lundi à mercredi inclus après quoi c’est encore indécis. Je table sur une deuxième partie de semaine à nouveau plus perturbée avec la descente d’air polaire maritime et giboulées. Pour moi, la première partie de semaine sera nettement plus favorable, je croise les doigts pour toi!

Et ailleurs sur le pays?

Cela va enfin bouger avec l’arrivée d’un front froid et d’une masse d’air océanique. Un bon coup de pied dans cette fourmilière nébuleuse et donc une petite zone de faibles pluies qui traversera le pays d’ouest en est. Ces bruines seront un peu plus continues bien que faibles le matin sur le centre se décalant vers les provinces de Namur, Liège et Luxembourg au fil des heures. Au contraire, le littoral retrouvera quelques rayons des éclaircies fin de matinée.

Durant l’après-midi, les éclaircies progresseront sur le Hainaut occidental puis un axe Mons-Bruxelles milieu d’après-midi (13-15 H). Sur le sud, cela restera encore bien gris avec même encore de faibles pluies sur le relief ardennais (1 L maximum). Le vent deviendra modéré de secteur nord-ouest et assez fort à la mer où l’après-midi sera très agréable bien que fraîche. Maxima contrastés de 5°C sur les hauts plateaux ardennais à 11°C sur les Flandres et le soir, de belles éclaircies sauf encore une fois sur le sud-est…