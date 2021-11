S.O.S. Fantômes, The Power of the Dog, Julie (en 12 chapitres), etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 17 novembre

Un ranch, une veuve, une maison hantée, des doigts de fée et même une grotte: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 17 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 S.O.S. Fantômes: l’héritage

Science-fiction de Jason Reitman. Avec McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd, Carrie Coon, Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Akroyd. Durée: 2 h 04.

Ce que ça raconte

Plus de trente ans après la fin des aventures des chasseurs de fantômes, la jeune génération prend les armes, dans une ferme de l’Oklahoma.

Ce qu’on en pense

Une suite aussi cool, drolatique et rythmée que les précédents. Voilà de quoi attirer de nouveaux fans de la chasse aux fantômes.

La critique complète

L’interview de Jason Reitman

2 The Power of the Dog

Western dramatique de Jane Campion. Avec Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst et Thomasin McKenzie. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Phil, viril cow-boy du Montana, pique une crise quand la nouvelle épouse de son frère emménage avec son fils efféminé dans leur ranch.

Ce qu’on en pense

Un western qui défie la masculinité toxique, il fallait le faire. Merci Jane Campion pour ce grand moment de cinéma alliant décors somptueux et histoire intelligente.

La critique complète

3 Julie (en 12 chapitres)

Comédie dramatique de Joachim Trier. Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen et Herbert Nordrum. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Julie, bientôt 30 ans, est une jeune femme en perpétuel questionnement. Au hasard d’une soirée, le beau Eivind la fait douter de son couple bien installé.

Ce qu’on en pense

Porté par la révélation Renate Reinsve, voici sans doute la meilleure comédie romantique de l’année.

La critique complète

4 Amants

Thriller dramatique de Nicole Garcia. Avec Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel et Roxane Duran. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Lisa et Simon s’étaient quittés après un terrible accident. Trois ans plus tard, Lisa, mariée à Léo, tombe par hasard sur Simon, employé d’un hôtel dans l’Océan Indien.

Ce qu’on en pense

Les ressorts de la tragédie sont tellement tendus qu’ils nous pètent à la figure. Un drame boursouflé à en devenir parfaitement ridicule.

L’interview de Pierre Niney

5 France

Comédie dramatique de Bruno Dumont. Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay et Juliane Köhler. Durée: 2 h 14.

Ce que ça raconte

Le jour où France de Meurs, journaliste-vedette des chaines d’info, renverse par accident un livreur, tout son monde factice et clinquant s’en retrouve chamboulé.

Ce qu’on en pense

L’atypique Bruno Dumont (Ptit Quinquin) s’amuse à critiquer les médias… dans un film qui en fait tellement des tonnes, qu’on est prêts à remettre un prix si vous comprenez à quel degré il doit être pris.

La critique complète

6 Haute Couture

Comédie dramatique de Sylvie Ohayon. Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot et Clotilde Coureau. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Esther, première d’atelier chez Dior, prend sous son aile la jeune fille qui lui a volé son sac dans le métro.

Ce qu’on en pense

Rien n’est crédible, depuis la relation du mentor avec sa jeune élève, jusqu’à la caricature des jeunes de banlieue.

La critique complète

7 Les Bodin’s en Thaïlande

Comédie d’aventure de Frédéric Forestier. Avec Vincent Dubois et Jean-Christophe Fraiscinet. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

La mère Bodin paie des vacances en Thaïlande à son fiston pour lui remonter le moral. C’est sûr, ils seront dépaysés.

Ce qu’on en pense

L’humour des Bodin’s dans toute sa splendeur: c’est bête à manger du foin mais ce n’est pas méchant. Heureusement, manquerait plus qu’ils mordent.

La critique complète

8 The Rescue

Documentaire de Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vasarhelyi. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

En 2018, 13 adolescents thaïs se retrouvent coincés dans une cave souterraine immergée d’eau. The Rescue revient sur la mission de sauvetage qui tentera de les déloger…

Ce qu’on en pense

Ne vous renseignez pas sur le dénouement, la tension n’en sera que plus grande face à cette incroyable histoire vraie. Chaudement recommandé – sauf si vous êtes claustro…

9 La Vitalina Varela

Drame de Pedro Costa. Avec Vitalina Varela, Isabel Cardoso et Ventura. Durée: 2 h 30.

Ce que ça raconte

La Cap-Verdienne Vitalina Varela arrive au Portugal trois jours après la mort de son mari.

Ce qu’on en pense

Images superbes, scénario timbre-poste, dialogues quasi-absents: c’est très beau, mais qu’est-ce qu’on s’ennuie…