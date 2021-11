Le procès en appel de Willem Engel contre Marc Van Ranst ne débutera pas avant 2023

La cour d’appel d’Anvers ne se penchera pas avant le 14 février 2023 sur le procès pour diffamation intenté par le Néerlandais Willem Engel à l’encontre du virologue Marc Van Ranst, a-t-il été décidé mardi lors d’une audience préliminaire.

Willem Engel, connu pour son scepticisme envers le coronavirus et les vaccins anti-Covid, reproche à Marc Van Ranst de l’avoir qualifié d’escroc, de négationniste du virus et d’extrémiste, sur Twitter et dans la presse. Le bouillant virologue flamand avait notamment mis en doute les compétences scientifiques de Willem Engel, lequel exerce le métier de professeur de danse. Le tribunal correctionnel de Malines avait cependant conclu à l’irrecevabilité des poursuites car Marc Van Ranst a tenu ses propos sur Twitter et dans un journal. Il s’agirait alors d’un délit de presse, pour lequel seule la cour d’assises est compétente.

M. Engel a fait appel de cette décision. L’affaire a été introduite mardi devant la cour d’appel d’Anvers. Marc Van Ranst et Willem Engel ont tous deux comparu sans avocat et ont été informés que l’affaire ne pourrait être entendue qu’en 2023. "Cette chambre est tout simplement surchargée", a pointé le président de la cour d’appel.

Willem Engel a indiqué que ce délai lui permettrait de trouver un nouvel avocat. Il était défendu en première instance par Me Michaël Verstraeten, lui-même fondateur du pendant belge du groupe militant néerlandais coronasceptique Viruswaanzin (pour "folie virale").

Un deuxième procès similaire intenté par M. Engel contre Marc Van Ranst est toujours en cours devant le tribunal correctionnel de Malines. Cette fois, il s’agit d’une déclaration faite par le virologue lors d’une interview télévisée. Toutefois, aucun délit n’a été commis selon le ministère public, qui a demandé l’acquittement. Le verdict dans cette affaire sera rendu le 9 décembre.