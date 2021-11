À 15 ans, la Tournaisienne, Charlotte Deronne, est couronnée Étoile équestre 2021 à Angers (vidéos)

Du haut de ses 15 ans, Charlotte Deronne a remporté le prestigieux concours des Étoiles équestres dédié aux spectacles mettant en scène des chevaux. Elle était la benjamine de cette manifestation soutenue par le Comité équestre de Saumur et appréciée par les artistes-cavaliers des 4 coins du monde. Dans cet article, vous trouverez quelques-unes des vidéos tournées lors du concours par le grand-père de Charlotte, très fier de voir sa petite-fille magnifier ainsi la passion qu’il caresse lui aussi pour l’art équestre.

Chez les Deronne, la passion pour les chevaux remonte au moins à trois générations.

Depuis que le grand-père de Charlotte, Alain, a réalisé son rêve en créant son propre centre équestre, la Frisonnerie ASBL à Warchin, il y a près de 35 ans. Fille de Pierre-Alain Deronne et d’Anne-Sophie Detournay, Charlotte était déjà bercée par le galop du cheval alors qu’elle était encore dans le ventre de sa maman.

En effet, cette dernière montait encore à 7 mois de grossesse, alors que peu après sa naissance, son papa la prenait déjà en croupe lorsqu’il travaillait ses chevaux. Ceci explique sans doute pourquoi Charlotte a développé cette sensibilité si particulière avec les équidés, qui lui vaut d’être surnommée "la petite fille qui parle à l’oreille des chevaux".

Une passion et un savoir-faire qu’elle partage avec sa petite sœur Ophélie, âgée de 12 ans.

Deux spectacles pour convaincre le public et le jury

Organisé dans le cadre du prestigieux Salon du cheval d’Angers soutenu par le Comité équestre de Saumur, le concours des Étoiles équestres se déroule sur deux soirées: les "battles" durant lesquelles 10 candidats présélectionnés doivent présenter un spectacle (équestre bien sûr) de six minutes et la "Finale" où s’affrontent, avec un spectacle similaire, 6 candidats retenus lors de la première épreuve. Charlotte a présenté un spectacle en s’appuyant sur une technique dite du «cheval en liberté». Benbzh-Photography

Cela devant un jury de professionnels qui, cette année, était présidé par Frédéric Pignon et son épouse, Magali Delgado, deux stars dans le monde du spectacle équestre.

Ils étaient notamment accompagnés par Patrick Pratlong, écuyer du Cadre noir de Saumur. C’est dire si la barre était placée à un niveau très élevé pour l’édition 2021 de cette compétition qui s’est déroulée le week-end denier. Pour les connaisseurs, on précisera que le scénario de Charlotte était basé sur la technique dite du "cheval en liberté".

Et qu’il était agrémenté d’ombres chinoises réalisées par Ophélie. Avec Secret (c’est le nom de son poney Welsh), et la complicité de Spirit (le poney d’Ophélie), Charlotte a séduit non seulement le jury mais aussi le public.

Un avenir prometteur, mais Charlotte veut d’abord un diplôme

Sa prestation valut à Charlotte de remporter haut la main le titre d’Étoile équestre 2021 qui était revenu à Garance Lutiau en 2019 (l’année 2020 ayant été "bousculée" par la crise sanitaire). Cette jeune Lilloise passionnée par l’équitation depuis qu’elle a 4 ans poursuit aujourd’hui une brillante carrière dans le domaine du spectacle équestre.

Elle va ouvrir prochainement ses propres écuries dans l’Indre. Faire de sa passion sa profession, c’est aussi ce que souhaite Charlotte - qui affiche également de belles performances sportives dans le domaine du saut (avec pas moins de 27 coupes remportées cet été!). Malgré le fait que la jeune fille accumule les prix cette année, elle garde la tête bien sûr les épaules et se dit décidée à terminer ses études avant de faire de l’art équestre sa profession... Benbzh-Photography

La jeune tournaisienne n’en délaisse toutefois pas pour autant ses études qu’elle poursuit avec brio au sein du collège Notre-Dame. Elle entend d’ailleurs terminer son cursus scolaire avant de poursuivre sa formation auprès de professionnels de l’art équestre. Un avenir qui, au vu de ses performances actuelles, s’annonce plutôt prometteur…