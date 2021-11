"Désastreux pour le report de trafic": pétition pour remettre le pont Fraiteur à double sens

Pour le bus 71, les cyclistes, les étudiants, le quartier, "c’était nécessaire"

Du côté de la ministre bruxelloise de la mobilité Elke Van Den Brandt (Groen), on explique que la mise en sens unique du pont Fraiteur a fait gagner un temps précieux aux 500.000 passagers mensuels du bus 71, "première ligne du pays". Ce qui profite aux populations des deux grands campus bruxellois de l’ULB et de la VUB, de part et d’autre du pont. Ils seraient ainsi 3.500 étudiants et 500 enseignants à grimper dans le 71 chaque jour.

De plus, Van den Brandt juge que "la mise à sens unique offre une amélioration du confort et de la sécurité des piétons, des PMR et des cyclistes. C’était indispensable. Sans mise à sens unique, les vélos devraient circuler dans la circulation automobile".

Par ailleurs, la circulation au Cimetière d’Ixelles serait désormais davantage "apaisée" alors qu’elle était surtout composée d’un trafic de transit. "Dans l’avenue Maurice, le nombre de voitures a diminué de 200 en heures de pointe".

Quant au report de trafic dans les quartiers adjacents, la Ministre concède qu’il "doit rester sur les axes structurants et ne peut causer des nuisances. Nous prenons les remarques d’Auderghem, Ixelles et Watermael-Boitsfort très au sérieux". Suite à une réunion avec les communes le 28 octobre dernier, Bruxelles-Mobilité évalue et quantifie les nouveaux itinéraires de transit pour proposer des alternatives.